Toñita habla otra vez de Carlos Rivera: se contradice y niega sus propias palabras

Por tercera ocasión esta semana, Toñita habló sobre Carlos Rivera, esta vez tratando de explicar las declaraciones en las que lo comparaba con Juan Gabriel al decir “lo que se ve no se juzga”.

En un enlace en vivo con el programa “De primera mano”, la cantante se defendió de las críticas que le han llovido desde aquella primera declaración en la que primero negó que su noviazgo con Paolo Rubboli fue una pantalla para ocultar la orientación sexual del cantante y enseguida se refirió al matrimonio de Rivera con Cynthia Rodríguez con la frase: “Esas ya son niveles mayores”.

A continuación te presentamos dos declaraciones con las que Toñita contradice ¡a Toñita!, durante este enlace.

¿Dijo o no “lo que se ve no se juzga” en relación a Carlos Rivera?

En las declaraciones de la entrevista original, realizada el fin de semana, Toñita habla específicamente del matrimonio de Carlos Rivera y Cynthia cuando se le pregunta:

-En un momento tú diste a entender que esto estaba arreglado.

Toñita responde: “No di a entender, simplemente soy d ela idea de Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga”.

Hay que recordar que esta frase del Divo de Juárez se hizo famosa porque fue lo que respondió cuando Fernando del Rincón le preguntó en una entrevista televisiva si era gay.

Toñita, sin embargo, se negó a sí misma durante el enlace con “De primera mano” este jueves 5 de febrero.

La cantante asegura ahora que la frase no iba dirigida a Carlos sino a su ex novio Paolo, que estaba con ella en ese momento.

“Estaban diciendo que si nosotros andábamos o no andábamos; entonces yo dije: lo que se ve no se juzga. Y todavía enseñé la uña de Paolo, que la traía pintada de rosa y le tiramos carrilla”.

Los secretos que no son secretos

El otro momento de gran polémica en las declaraciones originales de Toñita fue cuando, a propósito otra vez del matrimonio de Carlos Rivera, dijo que sabía secretos que se llevaría a la tumba.

“Entre Cynthia y yo lo único que voy a poder decir es lo siguiente: ella sabe cosas y lo que ella sabe se lo va a llevar a la tumba y lo que yo sé me lo voy a llevar a la tumba., Conozco a Carlitos desde que comenzó en todo esto”.

Ahora, sin embargo, cuando la conductora Addis Tuñón la cuestionó respecto a esos secretos, Toñita fingió no saber de lo que hablaba... la propio Toñita.

“Yo estaba chisteando, seamos sinceros, tú también sabes secretos, yo sé secretos, ella sabe secretos y si todos sabemos secretos lo que estamos hacoiendo es... conjugar el verbo saber”.

Al final, Toñita reto a cualquier persona a demostrar que lla ha dicho que Carlos Rivera es gay y defendió su derecho a utilizar lenguaje inclusivo sin que ellos signifique está “insinuando o sacando del closet a nadie”.

