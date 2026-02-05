¿Pati Chapoy ENFURECIÓ ante la salida de Mónica Garza de ‘Ventaneando’?; lo revela 17 años después

“Tú te vas a ir de aquí, tú eventualmente te vas a ir”.

Hace 17 años, Mónica Garza abandonaba la sala de ‘Ventaneando’ para incorporarse a las filas de la conducción de noticias, esto tras casi 11 años de formar parte de la emisión.

La presentadora dejó los espectáculos buscando nuevas oportunidades profesionales, pues ya no quería seguir ofreciendo información de los famosos, en cambio buscaba realizar “notas duras” y un periodismo diferente.

Sin embargo, tuvieron que pasar casi dos décadas para conocer cuál fue la reacción real de Pati Chapoy cuando Mónica le anunció que quería dejar ‘Ventaneando’.

Fue durante la más reciente emisión del programa de YouTube, ‘En casa de Mara’, donde abordó los motivos de su salida y su relación profesional con la titular de la emisión.

NO TE PUEDES PERDER: Christian Nodal se queda sin abogados: su equipo legal ABANDONÓ su caso en contra Universal Music

Garza explicó que su salida ocurrió en un contexto de cambios internos en el programa, pues la producción enfrentó una etapa en la que se crearon versiones alternas como ‘Ventaneando Azteca América’. Esto originó movimientos constantes en la plantilla de conductores.

En esa línea, Mónica recibió una propuesta para integrarse de forma definitiva al área de noticias de la televisora. “Me ofrecen irme a noticias ya radicalmente. Me siento con Pati Chapoy y yo creo que para ella no fue ninguna sorpresa”, señaló la presentadora.

¿Pati Chapoy enfureció ante la salida de Mónica Garza de ‘Ventaneando’?

La conductora de ‘Sala de Guerra’ aseguro que su decisión no fue abrupta ni sorpresiva para la titula de ‘Ventaneando’. “Ella sabía que yo quería ya decir otras cosas. Ella ya me había dicho alguna vez: ‘Tú te vas a ir de aquí, tú eventualmente te vas a ir’. Ella me lo dijo”, recordó la periodista.

Según el testimonio de Mónica, la relación con Chapoy no se trastocó ni hubo enojo o reclamos, más bien se mantuvo con respeto.

“Nunca hubo esto de que: ‘Estoy viendo cómo me voy’. No. Ella sabía; ella sabía”, explicó la comunicadora, desmintiendo versiones que apuntaban a un posible conflicto entre ambas.

En la charla, Mara Patricia calificó a Chapoy como una “maestra” para muchos periodistas de espectáculos, a lo que Garza coincidió, al tiempo que añadió que la dirección de Pati fue relevantes para su desarrollo profesional.

La conductora reconoció que el cambio de espectáculos a noticias no resultó sencillo. “El primer año no fue muy fácil, porque luego, pues no te aceptan tan fácil, ¿no?”… el hecho de que tengas mucha credibilidad en una fuente no significa que la vayas a tener en la otra. Había que volver a empezar”, compartió.

TE RECOMENDAMOS: Violeta Isfel invita a Imelda Tuñón a dejar la guerra contra Maribel y tomar TERAPIA: “Veo a un niño alienado”

La periodista describió el proceso de adaptación como un reinicio profesional en el que debió construir credibilidad desde cero, pese a su experiencia previa en el medio.