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Reportan la muerte de la mamá de Kimberly ‘La más preciosa’ tras días hospitalizada

Hace unos días, Wendy la visitó ante el delicado estado de la señora y pese a que tenían mucho tiempo sin hablarse.

Octubre 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Kimberly-la-mas-preciosa.jpg

Murió la mamá de Kimberly, ‘la más preciosa’.

YouTube/Instagram

“Yo prefiero que deje de sufrir mi mamá”.

La noche del 23 de octubre se dio a conocer el deceso de la señora Martha, la madre de la creadora de contenido Kimberly ‘La más preciosa’. Aunque no se revelaron más detalles de su muerte, se sabe que desde hace varios días estaba hospitalizada.

Incluso, Kimberly abandonó el reality ‘El Sultanato’, en el que participaba en Miami, para volver y cuidar de su madre. Y es que la producción del programa le informó sobre su delicado estado de salud, por lo que la creadora de contenido no dudó en dejarlo todo.

Y la influencer llegó a tiempo para acompañar a su mamá en sus últimos días de vida.

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La encargada de confirmar el fallecimiento fue su amiga Wendy Guevara, de quien estaba distanciada y también hace unos días la visitó para dejar atrás los malentendidos.

“Ahorita a mí me habló Kimberly, ya vi que ya pusieron en las redes sociales que su mamá falleció. Yo me tengo que ir con Paola a Colombia y ahora hablé con ella. Yo le dije ‘Gorda, tú sabes que yo me tengo que ir a trabajar, me siento muy mal… hermana, tú sabes que yo quisiera estar contigo’”, le externó la presentadora.

Al tiempo, Kimberly le habría dicho: “no te preocupes, nada más te hablo para avisarte porque me siento muy mal y te quiero mucho”. Wendy le respondió: “gorda, yo también te quiero mucho y tú sabes que cuentas conmigo para todo”.

Guevara, quien se encuentra en la ciudad de México y a unas horas de viajar a Colombia, lamentó el deceso de la madre de su amiga.

“Ay hermanas, la verdad doña Martha estaba muy malita y Kimberly ya nos había dicho a nosotras que estaba sufriendo mucho. ‘Yo prefiero que deje de sufrir mi mamá’”, dijo.

La influencer también expresó sentirse mal por no poder acompañar a Kimberly en el funeral, así como tampoco podrán estar sus otras amigas.

“Yo me tengo que ir a trabajar, Paola también, Karina está también trabajando. Tiene dos fechas Kari y está ensayando y se va a ir a Costa Rica y creo que a Chile, no recuerdo bien”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Las Perdidas ya no le hablan, pero Kimberly la más preciosa ya es íntima de Aracely Arámbula

Finalmente, indicó que “Doña Martha ya no está sufriendo, es lo que Kimberly nos dijo ese día”.

Cabe recordar que la señora padecía demencia senil y tenía problemas en los riñones, además de que había perdido la vista. En días recientes también fue operada de emergencia y Kimberly manifestó que tenía problemas con la glucosa. También la dializaban.

Descanse en paz.

Kimberly La Más Preciosa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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