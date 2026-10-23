Manuel Flaco Ibañez está hospitalizado y necesita donadores de sangre URGENTE: “Está delicado”

“Es importante que compartan”, escribió el guionista y showrunner Chrystian Fernández en la publicación de X en la que se pide donadores de sangre ´para Manuel el Flaco Ibañez.

Ibañez es una leyenda de la comedia pícara mexicana de los años 80 y 90 en cine, al actuar en películas como “Lagunilla mi Barrio” (las tres de la saga), “El Milusos” y “La pulquería”.

Su estilo ácido lo aprendió en el teatro de revista, donde desarrolló un estilo de comedia marcado por la leperada como resorte cómico.

Desde hace dos décadas, además, popularizó en televisión a su personaje de el Jorgais, un vagabundo que va por la vida pidiendo deshechos y algo de dinero pero que siempre que lo quieren ayudar responde con la frase: “Claro, el rico siempre queriendo humillar al pobre”.

¿Dónde está hospitalizado Manuel el Flaco Ibañez?

Manuel el Flaco Ibañez está en el Hospital ABC de Santa Fe, a donde deben acudir los que puedan y quieran hacer una donación de sangre que se necesita con urgencia.

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“Nuestro querido amigo y actor Manuel “Flaco” Ibañez requiere de sangre tipo O negativo en el hospital ABC Santa Fe. A muchas personas les ha brindado alegría con sus interpretaciones. Echemos la mano”.

Guillermo Arriaga, el escritor y guionista de “Amores perros”, publicó en X.

Nuestro querido amigo y actor Manuel "Flaco" Ibañez requiere de sangre tipo O negativo en el hospital ABC Santa Fe. A muchas personas les ha brindado alegría con sus interpretaciones. Echemos la mano. — Guillermo Arriaga (@G_Arriaga) October 23, 2026

Hasta ahora, ninguna de sus dos hijas han publicado referencias a la hospitalización o estado de salud de su padre, pero la periodista Sofía Escobosa las etiquetó en una publicación en la que hace eco a la urgencia de donadores de sangre.

Mi querido Flaco Ibáñez necesita sangre O negativo (O -) en el ABC de Santa Fe, si no pueden donar ayúdenme a compartir ¡GRACIAS! pic.twitter.com/Whezyyx8X2 — Sofía Escobosa (@SofiaEscobosa) October 23, 2026

Enrique Burak, el comentarista deportivo, también publicó en su perfil de X la solicitud y agregó un elemento a la información: el Flaco Ibañez estaría “delicado”.