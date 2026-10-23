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Manuel Flaco Ibañez está hospitalizado y necesita donadores de sangre URGENTE: “Está delicado”

Amigos como Antonio de Valdés, Enrique Burak y Guillermo Arriaga publicaron la solicitud de donadores para el creador de el Jorgais de “Vecinos”

Octubre 23, 2026 • 
Alejandro Flores
flaco ibañez.jpg

Manuel el Flaco Ibañez

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“Es importante que compartan”, escribió el guionista y showrunner Chrystian Fernández en la publicación de X en la que se pide donadores de sangre ´para Manuel el Flaco Ibañez.

Ibañez es una leyenda de la comedia pícara mexicana de los años 80 y 90 en cine, al actuar en películas como “Lagunilla mi Barrio” (las tres de la saga), “El Milusos” y “La pulquería”.
Su estilo ácido lo aprendió en el teatro de revista, donde desarrolló un estilo de comedia marcado por la leperada como resorte cómico.
Desde hace dos décadas, además, popularizó en televisión a su personaje de el Jorgais, un vagabundo que va por la vida pidiendo deshechos y algo de dinero pero que siempre que lo quieren ayudar responde con la frase: “Claro, el rico siempre queriendo humillar al pobre”.

¿Dónde está hospitalizado Manuel el Flaco Ibañez?

Manuel el Flaco Ibañez está en el Hospital ABC de Santa Fe, a donde deben acudir los que puedan y quieran hacer una donación de sangre que se necesita con urgencia.
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“Nuestro querido amigo y actor Manuel “Flaco” Ibañez requiere de sangre tipo O negativo en el hospital ABC Santa Fe. A muchas personas les ha brindado alegría con sus interpretaciones. Echemos la mano”.

Guillermo Arriaga, el escritor y guionista de “Amores perros”, publicó en X.

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Hasta ahora, ninguna de sus dos hijas han publicado referencias a la hospitalización o estado de salud de su padre, pero la periodista Sofía Escobosa las etiquetó en una publicación en la que hace eco a la urgencia de donadores de sangre.

Enrique Burak, el comentarista deportivo, también publicó en su perfil de X la solicitud y agregó un elemento a la información: el Flaco Ibañez estaría “delicado”.

Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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