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La trágica muerte del novio adolescente de Paulina Rubio en Timbiriche; la serie de ViX revela detalles

Por primera vez se sabe qué pasó con Carlos Pavón y cómo fue su noviazgo

Octubre 23, 2026 • 
Alejandro Flores
paulina rubio (1).jpg

Michelle Pellicer es Paulina en la bioserie

Instagram Michelle Pellicer

“Yo sé quién eres”, le dice Carlos Pavón a Paulina Rubio.

No se trata de una escena de la vida real sino del capítulo 5 de la bioserie de ViX, “Timbiriche”, en la que se cuentan por primera vez detalles de esa relación.
Hasta ahora, lo poco que se sabía de Pavón era por las escasas declaraciones de la Chica Dorada sobre lo que vivió en esa época en la que apenas tenía 16 años.

“Él era muy popular, no era famoso pero si muy conocido: era un novio espectacular”, le dijo a Yordi Rosado en una entrevista.

¿Cómo fue el noviazgo de Paulina Rubio con Carlos Pavón?

La bioserie de ViX ahora narra cómo fue el encuentro de Pau y Pavón: coincidieron en varias fiestas que la cantante improvisaba en su casa y en las que él se interesó por sus problemas existenciales y familiares.
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Carlos Pavón era un apasionado de la velocidad: piloto de motocicletas y automóviles deportivos.
Estuvo con Rubio durante una etapa en la que atravesó una crisis en la relación con su madre, Susana Dosamantes, además de que artísticamente se sentía desplazada por la llegada de Thalía a la banda.

Con un estilo típicamente ochentero y rebelde (chamarras de cuero, pelo alborotado y actitud desenfadada), Pavón se hizo novio de Pau y estuvo siempre muy cerca de ella.

Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones

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Pavón también habría iniciado a Erik Rubín en el motociclismo, en el que el cantante tuvo un accidente terrible.
El momento cumbre del episodio siete de la serie es cuando, justo antes de salir a dar otro concierto, Alix anuncia su decisión de abandonar la banda, mientras que la madre de Paulina llega con la peor noticia: Carlos Pavón ha sufrido un accidente en carretera.

Paulina Rubio Timbiriche VIX
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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