La segunda pelea de Thalía y Paulina Rubio, después de la que se cuenta en la bioserie de ViX

La bioserie de ViX “Timbiriche” recrea la pelea más conocida de Thalía con Paulina Rubio, que ocurrió en un escenario en pleno concierto.

De acuerdo con la narración del capítulo 5 de “Timbiriche”, Paulina desconectó el micrófono de Thalía, quien entonces quiso arrebatarle el suyo a Pau para cantar su parte. Los jaloneos fueron cada vez más fuertes hasta que terminaron en el piso agarradas del cabello.

Una de las protagonistas de la pelea, Paulina, ha contado a detalle lo que recuerda de aquella vez.

“Nos empezamos a jalar el micrófono; no había inalámbricos, eran de cable, hasta que de repente se lo jaló yo tanto y pum, que se lo clavo en la boca.

“Yo tenía una coleta de lado tipo Flashdance y me la volteó del otro lado”

Para Edith Márquez y Alix, las otras dos integrantes que estuvieron ese día en el escenario de Ciudad Guzmán, Jalisco, el incidente fue estrambótico.

“De repente comenzamos a escuchar (en el público) por un lado: Thalía, Thalía. Y por otro: Paulina, Paulina. Y volteamos y ellas agarradas del cabello”.

La versión de Thalía coincide con la de sus ex compañeros pero agrega un elemento peculiar: lo disfrutó.

“Ahora ya no, pero en ese tiempo me encantó”, le dijo a Verónica Castro en una entrevista para su programa “La Movida”.

La segunda pelea de Thalía y Paulina Rubio

Esa no fue, sin embargo, la única pelea ese día. Tras el concierto, las cantantes siguieron con el pleito mientras se subían a la camioneta en la que viajaban para los trayectos cortos de las giras.

Erik Rubín recordó la historia en un programa de El Escorpión Dorado.

“Si no mal recuerdo era de esas combis que tienen el asiento delantero, luego un espacio y después la otra fila de asientos. Pues Paulina voló desde la tercera cuerda y le jaló el cabello. Y entonces Thalía se levantó y se le aventó”.

Todos los involucrados, curiosamente, recuerdan la historia con cierto encanto y con mucho humor, como una anécdota de juventud que le dio vida a su paso por Timbiriche.

