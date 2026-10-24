Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Azalia se quiere salir de La Granja VIP tras acusación de que insultó a hija de Rafa Mercadante: Ojalá oigan

El pleito comenzó durante la Salvación pero siguió en la cena del jueves, cuando presuntamente hubo empujones

Octubre 23, 2026 • 
Alejandro Flores
azalia ojeda (3).jpg

Azalia Ojeda platica con Kunno y Mane

Instagram LG VIP

El pleito de Azalia contra Rafa Mercadante ha escalado hasta una posible expulsión.

La experta en realities tuvo un exabrupto en contra del conductor cuando se encontraron en un pasillo durante la transmisión del programa de salvación de La Granja VIP este 22 de octubre.
Rafa Mercadante asegura que Azalia Ojeda le enseñó el dedo medio y le dijo algo referente a sus hijas. Azalia no niega la seña pero rechaza haberla dirigido a la niñas.
TE RECOMENDAMOS: ¿Cuántos millones gana un futbolista mexicano? Mono Osuna revela sueldazos de su época en Morelia y América

¿Qué pasó con Azalia y Rafa Mercadante?

Hasta ahora, La Granja VIP no ha mostrado el video del momento.
Como tampoco ha mostrado la discusión que tuvieron horas más tarde, durante la cena, en la cual Azalia habría llegado a empujar a Rafa, según lo que han narrado varios granjeros.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
monica escobedo expulsada la granja vip (1).jpg
Famosos
Mónica Escobedo acusa a La Granja VIP de expulsarla injustamente y niega agresión a Niurka: “La prefirieron”
Adal Ramones le informó a Mónica que tenía que salir de La Granja sin despedirse y sin sus cosas. “Nosotros te las haremos llegar”, le dijo
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia en vivo y frente a Adal Ramones; ¿le dijeron que no?
Octubre 18, 2026
Famosos
El ‘fraude’ de Azalia en La Granja VIP toma fuerza porque ¿ni Adal Ramones puede desementirlo?
Octubre 16, 2026
Famosos
Adal prometía que “La Granja VIP” sería ‘familiar’ pero Pimpinela Escarlata amenaza con DESFIGURAR
Octubre 15, 2026
Famosos
Julio Camejo y ‘Kunno’ casi se pelan A GOLPES: “Te sale perfecto ser m4r1c0n, porque es lo que eres adentro”
Octubre 12, 2026
manelyk la granja vip.jpg
Famosos
Manelyk le rueda los ojos a Adal Ramones y le rezonga: “Necesito que me respeten”
Octubre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
Kevyn-Manelyk.jpg
Famosos
Manelyk LE ARREBATA el plato de comida a ‘Kevyn Bicolor’ y lo arroja: “si quiere comer, traga de la basura”
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
azalia rafa mercadante (1).jpg
Famosos
Azalia y Rafa Mercadante se gritan y “amenazan” dentro de La Granja VIP; él la acusa de insultar a sus hijas
Octubre 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia rafa mercadante.jpg
Famosos
¿Azalia le hizo la “Britney Señal” a la hija de Rafa Mercadante en La Granja VIP? "¡Medícate!”
Octubre 22, 2026
 · 
Alejandro Flores

El contacto físico violento, como en todos los realties, es castigado con la expulsión. Y de hecho, el domingo pasado fue expulsada Mónica Escobedo de este mismo reality por un manazo en contra de Niurka.

Ante este panorama, Azalia ha estado durante todo este viernes hablando con sus cómplices Kunno y Manelyk sobre la posibilidad de salirse de La Granja VIP.

“Yo ya le perdí el encanto”, les dijo.

Y luego dijo una frase que da a entender que ha hablado con la producción de La Granja VIP:

“Ojalá escuchen todo lo que les dije y ya... me da pena porque van a ser menos pero ya le perdí el encanto”, repitió.

La Granja VIP Azalia Rafa Mercadante
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Hector-Parra.jpg
Famosos
Héctor Parra ofrece entrevista desde el Reclusorio Oriente y destapa: “A Alexa LA PERDONÉ desde el día uno”
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Altair-Jarabo.jpg
Famosos
Esposo de Altair Jarabo envía desgarrador mensaje a su hija, quien falleció recientemente a los 23 años
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Thalia-Kiko-Campos (1).jpg
Famosos
Thalía pausó el disco que preparaba con Kiko Campos, SE ENOJÓ porque hizo música para la serie ‘Timbiriche’
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Esmeralda-Ugalde.jpg
Famosos
Hermana de Ana Bárbara rompe el silencio y habla del ‘ARRESTO’ de su padre, don Antero Ugalde, de 84 años
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yahir-Eden-Munoz.jpg
Famosos
Yahir dice que Edén Muñoz es “el nuevo Joan Sebastian” y José Manuel Figueroa LE RECLAMA
Las declaraciones de Yahir no le cayeron nada bien al hijo del fallecido Joan y le reprochó por andar comparando a su padre con el exintegrante de ‘Calibre 50’.
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hija-Jesse.jpg
Famosos
En medio de la polémica, Jesse Huerta anuncia el lanzamiento de su hija Hanna como CANTANTE
El músico se separa de ‘Jesse & Joy’, comienza su carrera como solista y al mismo tiempo reveló que ya está trabajando junto a su hija mayor.
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Frida Sofia alejandra guzman (1).jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: La reunión de Frida Sofía y Alejandra Guzmán tras salvarse de un intento de secu3estr0
En esta crónica se dejó testimonio en nuestras páginas del feliz reencuentro en el teatro donde La Guzmán ensayaba Gypsy
Octubre 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
juan gabriel rancho miami (3).jpg
Famosos
Fotos exclusivas del rancho de Juan Gabriel en Florida, que vendió su hijo Iván y ahora vale 39 mdd
Cuando Juanga lo compró, estaba valuado en 2 millones de dólares
Octubre 22, 2026
 · 
Alejandro Flores