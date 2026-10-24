Azalia se quiere salir de La Granja VIP tras acusación de que insultó a hija de Rafa Mercadante: Ojalá oigan

El pleito de Azalia contra Rafa Mercadante ha escalado hasta una posible expulsión.

La experta en realities tuvo un exabrupto en contra del conductor cuando se encontraron en un pasillo durante la transmisión del programa de salvación de La Granja VIP este 22 de octubre.

Rafa Mercadante asegura que Azalia Ojeda le enseñó el dedo medio y le dijo algo referente a sus hijas. Azalia no niega la seña pero rechaza haberla dirigido a la niñas.

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¿Qué pasó con Azalia y Rafa Mercadante?

Hasta ahora, La Granja VIP no ha mostrado el video del momento.

Como tampoco ha mostrado la discusión que tuvieron horas más tarde, durante la cena, en la cual Azalia habría llegado a empujar a Rafa, según lo que han narrado varios granjeros.

El contacto físico violento, como en todos los realties, es castigado con la expulsión. Y de hecho, el domingo pasado fue expulsada Mónica Escobedo de este mismo reality por un manazo en contra de Niurka.

Ante este panorama, Azalia ha estado durante todo este viernes hablando con sus cómplices Kunno y Manelyk sobre la posibilidad de salirse de La Granja VIP.

“Yo ya le perdí el encanto”, les dijo.

Y luego dijo una frase que da a entender que ha hablado con la producción de La Granja VIP: