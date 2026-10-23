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Faisy renuncia A SER PAPÁ tras años intentando que su esposa quede embarazada: “será en otra vida”

El líder de ‘Me Caigo de Risa’ ha descartado que su pareja siga sometiéndose a tratamientos de fertilidad.

Octubre 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Faisy declaró que ya no busca convertirse en papá biológico.

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“Yo siempre pensaba que iba a ser papá”.

Faisy declaró certero que ya se hizo a la idea de que no se convertirá en papá. Y es que tras varios años intentando que su esposa quede embarazada han decidido suspender los invasivos tratamientos.

El conductor de ‘Me Caigo de Risa’ afirmó que ya no busca una paternidad biológica junto a su pareja Iratxe Beorlegui.

Sus dichos fueron vertidos en el podcast ‘Los sueños de’, que encabeza Michelle Rodríguez.

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“Un sueño que ya abandoné de cierta manera es el ser papá, no era una obsesión, pero yo siempre pensaba que iba a ser papá”, declaró el también locutor.

Según Faisy, junto a su pareja tomaron la decisión de no seguir intentando con tratamientos de fertilidad. “Hemos intentando varios años buscar embarazarnos, ya no se dio y ya soltamos ese sueño. Será en otra vida”, indicó.

Al tiempo, compartió que la decisión no sólo se tomó por las complejidades que representan los tratamientos, sino que también perjudican la disciplina artística de su esposa. Y es que Iratxe es bailarina profesional y primera solista en la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Faisy advirtió que no tener un hijo no desestabiliza su matrimonio y que está feliz tras asumir como figura paterna de Katixa, la hija de Beorlegui. Faisy convive con ella desde que retomó la relación sentimental con la artista española en 2019, tras más de una década de distanciamiento.

La historia de amor de Faisy e Iratxe

La pareja se conoció en 2005, durante las grabaciones del programa ’Bailando por un millón’, donde Iratxe fungió como jueza. Luego sostuvieron un breve romance y se separaron durante una década.

El presentador le dio el anillo de compromiso el 1 de enero de 2020 en la playa de La Concha en San Sebastian, España.

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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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