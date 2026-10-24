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VIDEOS muestran que Azalia sí insultó a hijas de Rafa Mercadante en La Granja VIP, pero ella no se arrepiente

El pleito que comenzó el jueves, terminó con la exhibición de lo que realmente pasó entre Rafa y Azalia

Octubre 23, 2026 • 
Alejandro Flores
azalia rafa mercadante (3).jpg

Rafa y Azalia

Instagram LG VIP

24 horas después, Adal Ramones mostró los videos de lo que pasó entre Rafa Mercadante y Azalia Ojeda.

La experta en realities tuvo un exabrupto en contra del conductor cuando se encontraron en un pasillo durante la transmisión del programa de salvación de La Granja VIP este 22 de octubre.
Rafa Mercadante aseguró entonces que Azalia Ojeda le enseñó el dedo medio y le dijo algo referente a sus hijas. Azalia no niega la seña pero rechazaba haberla dirigido a la niñas.
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Horas más tarde, durante la cena, otra vez se encararon y se gritaron. De nuevo no hubo video en la transmisión en vivo del 24/7 pero se escuchó a Rafa que le preguntó: ¿Me estás amenazando?
Azalia le gritó entonces varias veces: ¿Qué me vas a hacer?

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¿Qué castigo recibió Azalia Ojeda?

Finalmente, la producción decidió mostrar los videos de lo que sucedió realmente durante el programa de este 23 de octubre.
Respecto al primer momento, Azalia sí le hizo la Britney Señal al tiempo que se refería a las hijas de Rafa Mercadante.
Y en el segundo incidente, no hubo empujones pero lo que se ve en el video es que Azalia encara a Rafa e intenta acercarse sin importar, dice ella, si la corren de La Granja por agresión física.

La decisión de la producción del reality, sin embargo no fue tan drástica como esperaban los fans:
“Azalia, estás nominada hasta el domingo y será el público el que decida si te quedas o no”.

La Granja VIP Azalia Rafa Mercadante
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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