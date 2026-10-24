Natalia Alcocer está indignada en La Granja VIP: “Kunno me faltó al respeto”

Fernando Lozada se quedó esta semana con el poder de salvar a un nominado y traicionar a un granjero no nominado para que ocupe su lugar.

Los nominados hasta antes de esa decisión eran Manelyk, Mono Osuna, Rafa Mercadante y Azalia.

Pero Fernando decidió entonces salvar a Mono, quien aseguró que todo eso fue parte de una “estrategia maestra” que planearon desde el lunes, ya que ambos pertenecen al mismo equipo.

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Después de la salvación sucedió la Traición que, como cada semana, consistió en dos etapas.

Primero, Adal Ramones presentó a Copetes, el pajarito de la suerte que elige un papelito para saber qué tipo de traición se ejecutará.

El papelito dictó entonces que se trataba de una Traición Doble, es decir que el traicionado traiciona a alguien más.

La traición sucedió entonces así:

Fernando traiciona a Natalia Alcocer porque, dijo, fue una deuda pendiente que tenía con ella porque ella lo traiciona en una semana anterior.

A su vez, Natalia Alcocer traicionó a Kunno.

Y fue en ese momento en que Kunno reaccionó con una declaración en tono vulgar y que provocó la indignación de Natalia.

El influecer usó una expresión que se usa para denigrar a las personas aludiendo al acto sexual.

Fernando Lozada incluso hizo una expresión de asombro cuando escuchó la declaración de Kunno.

“No puedo permitir que Kunno me falte al respeto”, dijo Natalia.

Pero Adal Ramones, conductor del programa, dio por concluida la discusión y les pidió guardar silencio tanto a ella como a Kunno.

¿Por qué está indignado Rafa Mercadante con Adal Ramones?

Antes de despedirse, sin embargo, le dio la palabra a Rafa Mercadante, quien también está indignado pero por otras razones.

"¿Estás bien?”, le preguntó Adal.

Rafa respondió: “No, no está bien, yo vine a jugar limpio y lo que pasó es que recibí amenazas muy serios de parte de una persona que además dijo que no se arrepiente y quiero saber qué va a pasar con eso”.

Mercadante se refiere al pleito con Azalia, quien insultó a sus hijas y con quien luego tuvo una discusión en la que Rafa se sintió amenazado. No obstante, La Granja VIP no ha mostrado el video completo de ese momento y solamente se ha visto un fragmento en el que Rafa le pregunta a Azalia: "¿Me estás amenazando?”.

Adal Ramones hizo caso omiso al reclamo de Mercadante y solamente le dijo que el tema era cosa juzgada, ya que Azalia fue sancionada con la nominación directa.

La tabla de nominados queda así:

Azalia Ojeda

Rafa Mercadante

Natalia Alcocer

Manelyk González

Kunno

