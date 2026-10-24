Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Natalia Alcocer está indignada en La Granja VIP: “Kunno me faltó al respeto”

El pleito entre Natalia y Kunno comenzó cuando ella lo nominó dentro de la dinámica de “Doble Traición”

Octubre 23, 2026 • 
Alejandro Flores
natalia alcocer kunno.jpg

Natalia y Kunno

Captura Instagram LG VIP

Fernando Lozada se quedó esta semana con el poder de salvar a un nominado y traicionar a un granjero no nominado para que ocupe su lugar.

Los nominados hasta antes de esa decisión eran Manelyk, Mono Osuna, Rafa Mercadante y Azalia.
Pero Fernando decidió entonces salvar a Mono, quien aseguró que todo eso fue parte de una “estrategia maestra” que planearon desde el lunes, ya que ambos pertenecen al mismo equipo.
TE RECOMENDAMOS: La maldición detrás de “Amar demasiado”, telenovela en la que se basa “Infinito Amor”, que estrena Televisa

Después de la salvación sucedió la Traición que, como cada semana, consistió en dos etapas.
Primero, Adal Ramones presentó a Copetes, el pajarito de la suerte que elige un papelito para saber qué tipo de traición se ejecutará.
El papelito dictó entonces que se trataba de una Traición Doble, es decir que el traicionado traiciona a alguien más.

La traición sucedió entonces así:
Fernando traiciona a Natalia Alcocer porque, dijo, fue una deuda pendiente que tenía con ella porque ella lo traiciona en una semana anterior.
A su vez, Natalia Alcocer traicionó a Kunno.
Y fue en ese momento en que Kunno reaccionó con una declaración en tono vulgar y que provocó la indignación de Natalia.
El influecer usó una expresión que se usa para denigrar a las personas aludiendo al acto sexual.
Fernando Lozada incluso hizo una expresión de asombro cuando escuchó la declaración de Kunno.
“No puedo permitir que Kunno me falte al respeto”, dijo Natalia.

Pero Adal Ramones, conductor del programa, dio por concluida la discusión y les pidió guardar silencio tanto a ella como a Kunno.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
monica escobedo expulsada la granja vip (1).jpg
Famosos
Mónica Escobedo acusa a La Granja VIP de expulsarla injustamente y niega agresión a Niurka: “La prefirieron”
Adal Ramones le informó a Mónica que tenía que salir de La Granja sin despedirse y sin sus cosas. “Nosotros te las haremos llegar”, le dijo
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia en vivo y frente a Adal Ramones; ¿le dijeron que no?
Octubre 18, 2026
Famosos
El ‘fraude’ de Azalia en La Granja VIP toma fuerza porque ¿ni Adal Ramones puede desementirlo?
Octubre 16, 2026
Famosos
Adal prometía que “La Granja VIP” sería ‘familiar’ pero Pimpinela Escarlata amenaza con DESFIGURAR
Octubre 15, 2026
Famosos
Julio Camejo y ‘Kunno’ casi se pelan A GOLPES: “Te sale perfecto ser m4r1c0n, porque es lo que eres adentro”
Octubre 12, 2026
manelyk la granja vip.jpg
Famosos
Manelyk le rueda los ojos a Adal Ramones y le rezonga: “Necesito que me respeten”
Octubre 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
Kevyn-Manelyk.jpg
Famosos
Manelyk LE ARREBATA el plato de comida a ‘Kevyn Bicolor’ y lo arroja: “si quiere comer, traga de la basura”
Octubre 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
azalia rafa mercadante (1).jpg
Famosos
Azalia y Rafa Mercadante se gritan y “amenazan” dentro de La Granja VIP; él la acusa de insultar a sus hijas
Octubre 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia rafa mercadante.jpg
Famosos
¿Azalia le hizo la “Britney Señal” a la hija de Rafa Mercadante en La Granja VIP? "¡Medícate!”
Octubre 22, 2026
 · 
Alejandro Flores

¿Por qué está indignado Rafa Mercadante con Adal Ramones?

Antes de despedirse, sin embargo, le dio la palabra a Rafa Mercadante, quien también está indignado pero por otras razones.
"¿Estás bien?”, le preguntó Adal.

Rafa respondió: “No, no está bien, yo vine a jugar limpio y lo que pasó es que recibí amenazas muy serios de parte de una persona que además dijo que no se arrepiente y quiero saber qué va a pasar con eso”.

Mercadante se refiere al pleito con Azalia, quien insultó a sus hijas y con quien luego tuvo una discusión en la que Rafa se sintió amenazado. No obstante, La Granja VIP no ha mostrado el video completo de ese momento y solamente se ha visto un fragmento en el que Rafa le pregunta a Azalia: "¿Me estás amenazando?”.

Adal Ramones hizo caso omiso al reclamo de Mercadante y solamente le dijo que el tema era cosa juzgada, ya que Azalia fue sancionada con la nominación directa.
La tabla de nominados queda así:
Azalia Ojeda
Rafa Mercadante
Natalia Alcocer
Manelyk González
Kunno

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Faisy.jpg
Famosos
Faisy renuncia A SER PAPÁ tras años intentando que su esposa quede embarazada: “será en otra vida”
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
De-Primera-Mano.jpg
Famosos
Conductora de ‘De Primera Mano’ destapa que estuvo DR0G4DA UN AÑO y quiso su1c1dars3
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hector-Parra.jpg
Famosos
Héctor Parra ofrece entrevista desde el Reclusorio Oriente y destapa: “A Alexa LA PERDONÉ desde el día uno”
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Altair-Jarabo.jpg
Famosos
Esposo de Altair Jarabo envía desgarrador mensaje a su hija, quien falleció recientemente a los 23 años
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Thalia-Kiko-Campos (1).jpg
Famosos
Thalía pausó el disco que preparaba con Kiko Campos, SE ENOJÓ porque hizo música para la serie ‘Timbiriche’
El compositor aseguró que ya llevaba cuatro años trabajando con Thalía y tras la serie se molestó.
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Esmeralda-Ugalde.jpg
Famosos
Hermana de Ana Bárbara rompe el silencio y habla del ‘ARRESTO’ de su padre, don Antero Ugalde, de 84 años
Fue la supuesta amante del marido de Ana Bárbara quien reveló que el señor habría abusado de sus hijas mayores cuando eran niñas.
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yahir-Eden-Munoz.jpg
Famosos
Yahir dice que Edén Muñoz es “el nuevo Joan Sebastian” y José Manuel Figueroa LE RECLAMA
Las declaraciones de Yahir no le cayeron nada bien al hijo del fallecido Joan y le reprochó por andar comparando a su padre con el exintegrante de ‘Calibre 50’.
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hija-Jesse.jpg
Famosos
En medio de la polémica, Jesse Huerta anuncia el lanzamiento de su hija Hanna como CANTANTE
El músico se separa de ‘Jesse & Joy’, comienza su carrera como solista y al mismo tiempo reveló que ya está trabajando junto a su hija mayor.
Octubre 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez