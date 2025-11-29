Suscríbete
“Soy tu dueña”, la telenovela en la que surgió la presunta rivalidad entre David Zepeda y Fernando Colunga

La historia producida por Nicandro Díaz (que en paz descanse) cumple 15 años

Noviembre 28, 2025 • 
Alejandro Flores
david zepeda.jpg

David Zepeda y Fernando Colunga se enamoran de Lucero

Televisa

La telenovela “Soy tu dueña” comienza con el personaje de David Zepeda profundamente enamorado del de Lucero. O eso parece.

Zepeda llega a la oficina de Lucero para ponerse de acuerdo en un detalle de su próxima boda y aunque el lugar está lleno de ejecutivos, se da el valor de ir a darle un beso.
Parecen pues la pareja feliz. Lo que Lucero no sabe es que Zepeda es amante de su media hermana, interpretada por Gaby Spanic.
“Soy tu dueña” se transmitió hace 15 años, protagonizada por Lucero y Fernando Colunga como la pareja que al principio se odia pero luego se enamora tan profundamente que vence cualquier obstáculo para casarse.
Entre ellos se interpone el personaje de David Zepeda, un villano guapo, encantador y conquistador.

“Tenía que ser así porque solamente así podían creerle que enamora a los medias hermanas”, dijo Zepeda en su momento al describir su personaje.

¿Es cierta la rivalidad entre Fernanod Colunga y David Zepeda?

Eso provocó, sin embargo, la idea de que se generó una rivalidad entre Zepeda y Colunga. Es decir, un rechazo entre ambos que traspasó la pantalla.
Esta versión de que los actores no sólo se mantenían alejados sino que no se hablaban se alimentó por un hecho: después de “Soy tu Dueña” nunca han vuelto a trabajar juntos.
Incluso en 2023, cuando se planeó la nueva versión de El Maleficio, el productor José Alberto Castro pensó en la posibilidad de reunirlos y aprovechar esas versiones de que estaban peleados para impulsar el éxito de la telenovela.
Aunque hubo negociaciones, al final no se concretó ni siquiera una participación especial del actor.
Zepeda, quien actualmente interpreta al padre Salvador (un sacerdote condenado por su pasado ya que tuvo una hija) en la telenovela Los Hilos del Pasado, asegura que apenas en ese 2023 fue aque se enteró de los rumores de que era rival de Fernando Colunga.

“Fernando y yo tenemos una bonita amistad desde que grabamos “Soy tu dueña"", respondió Zepeda.

En entrevista con TVyNovelas, el actor fue contundente al señalar que conoce a Fernando Colunga desde aquel 2010, cuando actuaron en “Soy tu dueña”, y que desde entonces se han mantenido alejados de los supuestos pleitos que les han inventado.

fernando colunga.png

Fernando Colunga, en Soy tu dueña

TLNovelas

“Él es un actor con una larga trayectoria, ya hemos trabajado y hay mucho que aprenderle, es un actor muy comprometido”

Al final de “Soy tu dueña”, el personaje de David Zepeda se redime a través de su hijo. Entiende que para criar un niño es necesario que transforme sus acciones y entonces comienza a enmendar sus errores.

fernando colunga David Zepeda Telenovelas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
