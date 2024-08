¿Hay amor? David Zepeda enfrentó rumores de romance con Irina Baeva: esto es lo que dijo

Tras la sonada separación de Irina Baeva y Gabriel Soto, los rumores sobre la vida amorosa de la actriz rusa no han tardado en aparecer, y una vez más, la han vinculado con David Zepeda. Este rumor, sin embargo, no es nuevo, ya que en el pasado se especuló que Zepeda podría haber sido el tercero en discordia durante la relación de Irina con su primer novio mexicano, Alfredo Abundis.

Ante la creciente polémica, David Zepeda David Zepeda decidió enfrentar los cuestionamientos de la prensa y aclaró su postura. “No tengo nada que decir. Pregúntenle a los involucrados, no tengo nada que ver”, respondió Zepeda durante la presentación de la obra Perfume de Gardenia, en la que es uno de los protagonistas. “A Irina [Baeva] la conozco desde hace muchos años y la quiero muchísimo. Eso es todo lo que puedo decir”, añadió.

El actor también señaló que no es la primera vez que lo relacionan con Irina, y aprovechó la ocasión para pedir a la prensa que deje de alimentar este tipo de rumores. “Eso fue hace muchísimos años. Hace muchos años pasó todo eso”, advirtió Zepeda. “Ya suelten a Irina, no sean canijos; pobrecita”.

Es importante recordar que David Zepeda es amigo de Gabriel Soto, ex pareja de Irina. Sin embargo, Zepeda mencionó que no ha tenido contacto reciente con Soto y no está al tanto de cómo se siente tras la ruptura con la protagonista de Aventurera.