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David Faitelson se echa para atrás: no peleará con Cuauhtémoc Blanco y de paso desaira a Poncho de Nigris

Faitelson explica que sería ridículo ver a “dos gordos” pegándose arriba de un ring

Abril 16, 2026 • 
Alejandro Flores
david faitleson cuahtemoc blanco.jpg

Faitelson y Cuauhtémoc son hoy amigos

Youtube El posscast

Lo que parecía un espectáculo seguro para beneficiar una causa filantrópica, se ha desmoronado incluso antes de que comenzara a planearse.

David Faitelson había dicho que sí, que se animaba a subirse al ring para pelear en la función de box de exhibición de Ring Royale 2.
Cuando surgió la idea de que estos dos personajes pelearan para continuar (y quizá cerrar) aquel capítulo de su vida en el que Cuauhtémoc le dio un zape a Faitelson luego de un partido de futbol, la primera reacción del comentarista fue negarse.
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Pero horas más tarde, en su canal de Youtube, dijo que lo había pensado bien y que aceptaba con una condición: que el dinero que se les iba a pagar a los dos, fuera directamente al Teletón.

¿Por qué se retractó David Faitelson?

Pero ahora lo ha pensado nuevamente y se retracta de la propuesta y hasta ensaya un par de críticas demoledoras contra Poncho de Nigris, productor de Ring Royale.

“Me parece un entretenimiento, nada más. No son peleas de boxeo serias. Poncho de Nigris lo que quiere es espectáculo y entretenimiento; y yo no me voy a prestar para eso”.
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Aún así, y como es su costumbre de dejar abierta la polémica, habló de una posibilidad para que su pelea contra Cuauhtémoc sí se haga.

“Si Poncho da el millón de dólares, con gusto hacemos lo que quiera. Si hay algún promotor que ponga un millón de dólares... pues veremos a dos gordos peleándose arriba de un ring”.

Cuauhtémoc Blanco David Faitelson
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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