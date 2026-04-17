Los “novios” del rey Felipe VI se ocultaban mediante una conspiración, revela polémico libro

El escándalo alrededor de la corona española por la revelación de supuestos “novios” del rey Felipe VI creció al amparo de la corte en el Palacio de la Zarzuela.

Así lo asegura Joaquín Abad, el escritor que publicó el libro “Los novios de Felipe VI”, quien asegura que no tiene miedo a ser demandado por la Casa Real.

“Lo que yo hago en el libro es exponer hechos y que la gente que lo lea saque sus conclusiones”, dijo en una entrevista en el canal de Youtube Dareol Rewind.

El escritor está seguro de sus fuentes y señala: “Difamaciones no hay en el libro”.

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¿Qué hace la Casa Real para ocultar los encuentros de Felipe VI con Miguel Bosé?

En la entrevista revela que detrás de esta historia que él relata en el libro hay todo un entramado que la Casa Real ha ejecutado para mantener oculto el escándalo.

“Felipe se organizaba sus escapadas con Miguel Bosé y Alejandro Sanz”, cuenta Joaquín.

Esas escapadas eran, por supuesto, un riesgo para la corona española, un potencial escándalo en caso de que se supiera que el rey tenía estos encuentros furtivos y misteriosos.

TE RECOMENDAMOS: Entonces, “los altos ejecutivos de La Zarzuela” organizaron un plan que Abad describe en su libro.

“Los altos cargos no veían con buenos ojos que se pudiera ver en la prensa a Felipe con estos amigos. Entonces lo que hacían era contratar servicios de modelos extranjeras a través de la compañía de Hidalgo, y contrataban muchas modelos rubias y altas”.

Esas modelos, a quienes el escritor asegura tener bien identificadas, tenían una misión: acercarse al rey Felipe VI lo suficiente para provocar la curiosidad de los fotógrafos que siempre andaban detrás de él.