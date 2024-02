Daniela Romo rinde hermoso homenaje a Tina Galindo con fotos inéditas a su lado

Daniela Romo recuerda a Tina Galindo, con quien tuvo una amistad de 44 años.

Luego de compartir públicamente unas emotivas palabras que le dedicó a la reconocida productora teatral de nuestro país, Tina Galindo, que desafortunadamente perdió la vida a los 78 años, debido a un paro respiratorio a causa de secuelas que le dejó el Covid-19, Daniela Romo le rindió un sentido homenaje en redes a su entrañable amiga.

“Tina es el ser que me dio el ser sin parirme, es un vacío grandísimo en mi vida, me siento muy huérfana, porque no tengo a mi mamá, ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí. Afortunadamente me dio tiempo de despedirme de ella, le doy gracias a la vida, le dije lo que le agradecía, el amor que siempre sentí, siento y sentiré por ella, la admiración y respeto por todo lo que ella hizo”, expresó la querida cantante mexicana de 64 años ante medios de comunicación.

Hace unos momentos, Daniela Romo compartió estas imágenes donde puede verse a doña Tina Galindo junto a sus amigas y grandes estrellas de la actuación de México como Silvia Pinal, Jacqueline y Chantal Andere y María Victoria. En las fotos también está la ‘reina de la radio’, Maxine Woodside, quien también era una persona muy cercana a Tina Galindo.

