Daniela Romo, destrozada por el fallecimiento de Tina Galindo: Es el ser que me dio el ser sin parirme

El medio artístico de nuestro país se viste de luto por el fallecimiento de Tina Galindo, entrañable amiga de Daniela Romo.

Por medio de un comunicado, se informó que Tina Galindo perdió la vida debido a un paro respiratorio.

Hace unos momentos, Daniela Romo habló ante medios de comunicación tras la partida de su gran amiga, Tina Galindo Ochoa, a los 78 años.

“Tina es el ser que me dio el ser sin parirme, es un vacío grandísimo en mi vida, me siento muy huérfana, porque no tengo a mi mamá, ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí. Afortunadamente me dio tiempo de despedirme de ella, le doy gracias a la vida, le dije lo que le agradecía, el amor que siempre sentí, siento y sentiré por ella, la admiración y respeto por todo lo que ella hizo”.

