Sorprenden a Charito Ruiz con supuesto nuevo novio y Ernesto D’Alessio reacciona

Charito Ruiz ya habría pasado la página de su divorcio de Ernesto D’Alessio.

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz anunciaron su separación a finales de junio de 2023, luego de 16 años de matrimonio y cuatro hijos en común.

El video fue difundido por el periodista Ramiro Cantú, donde se ve a la influencer con un empresario regiomontano en “situación bastante comprometedora” durante la fiesta de cumpleaños de Marcela Mistral, lo que ha desatado las especulaciones de una posible nueva relación sentimental para la exesposa del hijo de Lupita D’Alessio.

Hace unos momentos, Ernesto D’Alessio habló ante medios de comunicación en conferencia de prensa, donde fue cuestionado sobre el supuesto nuevo galán de la madre de sus hijos.

“De por qué ella inicia una relación eso a mí no me interesa, es su vida. Si va hacia qué mal se va sentir Ernesto, cero, no me siento nada mal, desde hace tiempo, ella tiene todo el derecho de rehacer su vida, es algo que ya superé, ya me divorcié, ya estoy separado, ya inicié una nueva etapa en mi vida”.

También puedes ver:

Angelique Boyer y Sebastián Rulli reaccionan por no haber sido invitados a la boda de Ana Brenda Contreras

Así se llamará el bebé de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Yolanda Andrade aparece sin parche en el ojo, ¿cómo está de salud?