Qué pasará con el testamento de Silvia Pinal tras la muerte de su albacea, Tina Galindo

María Elena Galindo reveló que doña Silvia Pinal fue tan amiga de su hermana, Tina Galindo, que la hizo su albacea.

María Elena Galindo compartió ante medios de comunicación que la mamá de Alejandra Guzmán no está enterada de la muerte de la reconocida productora teatral Tina Galindo a causa de un paro respiratorio, debido a la condición de salud de la ‘Diva de la Época de Oro del cine mexicano’.

“No le he avisado porque ella está muy delicada y a mí no me gusta que la expongan. Ellas se querían muchísimo, tan se querían mucho que ella era la albacea de doña Silvia, por la confianza que le tenía, yo sé que a Silvia no le puedo decir ahorita”.

¿Qué pasará con el testamento de Silvia Pinal, lo modificará?

En entrevista para ‘Ventaneando’, Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal, confirmó que todavía no le dicen a la primera actriz del fallecimiento de Tina Galindo.

“Ella se querían mucho, la señora Tina era una gran persona, esto nos hizo cimbrar aquí en la casa, le tenemos que decir, para que le rece un poco, además porque ella ve la tele, ayer pasaron una nota, le cambiamos, pero alcanzó a ver a la señora Tina y preguntó: '¿Qué dijeron de Tina?’. No la podemos tener completamente aislada de las cosas”.

“No lo sabemos (respecto a que Tina Galindo era la albacea del testamento de Silvia Pinal) eso lo desconocemos totalmente... Está mucho mejor (de salud, doña Silvia), va muy bien, estamos muy contentos, porque yo la veo cada vez mejor en todos los sentidos”, agregó ‘Efi’.

¿Qué es una albacea y cuáles son sus obligaciones?

De acuerdo con diversos portales jurídicos, el albacea testamentario es a quien el autor del testamento nombra como ejecutor de su voluntad en los términos que pida en el documento; será la persona que verifique que todos los bienes pasen a manos de quién se manifestó en dicho testamento, por ello es importante que evalúe que la persona a la que le encomendará esta tarea sea la adecuada para cumplir su última voluntad. En caso de que el albacea muera, los herederos deben asumir el cumplimiento de la voluntad del fallecido o el autor deberá nombrar a otro albacea para que se cumpla lo estipulado en su testamento.

