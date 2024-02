Christian Nodal reacciona a la nueva canción de Belinda, Cactus

Nodal ya reaccionó al nuevo tema musical de Belinda.

Vaya revuelo que ha causado el regreso de Belinda, ahora llamada ‘Belika’, a la música con su nueva canción titulada ‘Cactus’, donde le manda fuertes indirectas a su expareja, Christian Nodal.

“No fuiste lo que esperé de ti. Caraj* cómo me hiciste sufrir. Me costó mil pedas no hablarte cruda. Y hacerme la dura. De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros. Si supieran como tú me tratabas. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti. Y con mucha clase yo me fui”, dice la canción haciendo clara referencia a la ‘tormentosa’ relación que vivió con Nodal.

El novio de Cazzu reaccionó al nuevo tema de Belinda subiendo a sus historias parte de la letra de su nueva canción ‘La Intención’, a dueto con Peso Pluma, cantada por sus seguidores, lo que sería una clara indirecta a su expareja en esta ‘venganza’ que apenas inicia de parte de ‘la princesa del pop mexicano’ contra sus exnovios.

“Si, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí. Hace todo pa’ que te quedes y, aun así, te hago venir. Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas. En tu vida no hay pasión aunque tenga la intención”.

Christian Nodal le habría enviado poderosa indirecta a Belinda por su ‘tiradera’ en ‘Cactus’. nodal.

