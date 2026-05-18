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Telenovelas

Actriz de Carrusel recuerda la telenovela como un infierno: “Ludwika me hacía bullying”

La actriz que interpretó a Valeria Ferrer, la niña brillante y honesta, dice que hoy sólo tiene malos recuerdos de aquella época

Mayo 17, 2026 • 
Alejandro Flores
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“Carrusel” es un hito de las telenovelas infantiels

Televisa

“Me hacían de todo”, recuerda Christel Klitbo cuando describe lo que vivió en la telenovela “Carrusel”.

El melodrama que cuenta la historia de un grupo de niños traviesos y aventureros que aprenden los valores de la vida mientras cursan la primaria bajo la tutela de la encantadora maestra Ximena es un hito de las telenovelas infantiles.
No obstante, para Christel fue un infierno que incluso actualmente le duele recordar.

“Lo peor de todo es que de lo único que me acuerdo es de eso que me hacían. De “Carrusel” no tengo buenos recuerdos”.

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Los malos recuerdos de “Carrusel”

Christel actuó como Valeria Ferrer, la niña brillante y de buen corazón que buscaba siempre mediar con inteligencia emocional en los conflictos entre los niños.
De hecho, el personaje encajaba con la personalidad de Christel, quien desde los 4 años ya sabía leer.

“Fue un año de hacer casting, y a mí me eligieron porque yo leí mi casting; les llamó la atención que yo sabía leer”.

Pero una vez en grabaciones, la vida se complicó para aquella niña Christel.

“Me hacían bullying, las niñas me dejaban de hablar meses, me encerraban en los camerinos, me pegaban, me hacían de todo”.
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Klitbo recuerda que Ludwika Paleta era una de las que más la molestaba y de hecho la señala como la “líder de muchas cosas”.

“Para qué voy a decir que no. Igual y ya no es así, capaz que ahora es una persona encantadora pero en ese entonces era...”, dijo en una entrevista para el podcast Nacha Rock.

Dice que de la mamá de Ludwika tiene un recuerdo amoroso porque era un encanto y que no era especialmente consentidora de su hija, pero que en el set de grabación sí existía ese ambiente de diferenciación.

“Había un tema de que era ¡wow, la güera de ojos azules, la polaca!”.

Christel dejó la actuación durante su adolescencia y juventud pero retomó el oficio durante la primera década de este siglo y actualmente, además de actriz, es activista por la inclusión y la diversidad en los productos audiovisuales.

Carrusel ludwika paleta
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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