Suscríbete
Síguenos en:

Christel Klitbo

Cynthia-Klitbo.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo se desmarca contra el BULLYING que le hacía Ludwika Paleta a su sobrina Christel en ‘Carrusel’
Asegura que fue víctima de exclusiones, empujones y encierros, y dice que “la güera de ojo azules” fue la principal responsable.
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez