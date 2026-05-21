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Christel Klitbo
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Cynthia Klitbo se desmarca contra el BULLYING que le hacía Ludwika Paleta a su sobrina Christel en ‘Carrusel’
Asegura que fue víctima de exclusiones, empujones y encierros, y dice que “la güera de ojo azules” fue la principal responsable.
Mayo 21, 2026
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Ericka Rodríguez