Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Cynthia Klitbo ruega que NO VOTEN por ella: “Ya me quiero ir de La Casa; soy estrella de telenovelas”

La actriz dice que ya está cansada del encierro y no quiere ocupar el sitio de alguien que sí quiere permanecer.

Septiembre 05, 2026 • 
MrPepe Rivero
cynthiaklitbo---.jpg

Cynthia Klitbo

ViX

Después de 40 días de encierro, Cynthia Klitbo ya llegó a su límite. Previo al domingo de eliminación del 6 de septiembre, la actriz ha manifestado que ya no quiere seguir en La Casa de los Famosos México.

“Ya me quiero ir. Ya me cansé de estar encerrada. Yo soy estrella de telenovelas... esto de estar viviendo, haciendo quehaceres, limpiando y cocinando no es lo mío”, le dijo en medio de llanto a Yahir y Memo Schutz.

“Los amo, pero a ratos me caen gordos todos”, admitió Klitbo. “Quiero estar en mi casa, ver a mis perros, ver el horizonte. Ahorita me detona todo. Me desespero”.

@carlitrospatin0

Cynthia se quiere ir de la casa #lacasadelosfamosos #lcdlf #lcdlfmx #nominados

♬ sonido original - La casa de los famosos

En el baño, dijo directamente a sus fans que ya se quiere ir, que no promuevan votos.

Durante la fiesta del viernes, Cynthia se sinceró con Ernesto Laguardia: “Ya a estas alturas creo que ya cumplí”.

“Y muchos se quieren quedar entonces siento que ocupo el puesto de alguien. Si me voy a ir, no me quiero ir sufriendo, me quiero ir con dignidad, tambien es importante la dignidad”.

@cafecitoyreality

@Cynthia Klitbo quiere irse de #LCDLFMX quiere retirarse con dignidad y plática el porque #lacasadelosfamosos #viral #parati #fyp

♬ sonido original - @Cafecito 🎙️☕📺📱

Cynthia Klitbo La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
margarita-gralia---.jpg
Famosos
Margarita Gralia vive en plenitud: A sus 71 años brilla en teatro con “Dios mío, hazme viuda, por favor”
Septiembre 06, 2026
 · 
Nayib Canaán
diosacanales---.jpg
Famosos
Diosa Canales: “Sé que soy imponente... Puedo generar envidia y emociones negativas en mujeres”
Septiembre 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
ernesto-dalessio-mentidrags.jpg
Famosos
Ernesto en ‘MentiDrags’ es igualito a Lupita D’Alessio: “Me parezco muchísimo a mi mamá”
Septiembre 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
brianda-deyanara--.jpg
Famosos
Brianda Deyanara sueña con ser estrella de las telenovelas en Televisa tras La Casa de los Famosos Mx
Septiembre 05, 2026
 · 
Nayib Canaán
lagranjavip-2026.jpg
Famosos
El corral ya huele a escándalo... ¿Dónde se verá el 24/7 de La Granja VIP y quiénes son los participantes?
Las personalidades más escandalosas de la pantalla se preparan para convivir bajo el mismo techo, en una temporada que promete lodo, alianzas, traiciones y mucha polémica
Septiembre 05, 2026
 · 
TVyNovelas
patricia-cuevas-eduardo-yanez--.jpg
Famosos
Eduardo Yáñez celebra que ganó juicio por supuesto robo a periodista Patricia Cuevas: “Se la pelaron”
La reportera lo acusaba de robarle el celular luego de un zafarrancho donde el actor se enojó cuando le preguntaron si se había convertido al cristianismo.
Septiembre 05, 2026
 · 
TVyNovelas
frases la casa de los famosos.jpg
Famosos
Exhiben a los habitantes de La Casa de los Famosos hablando mal unos de otros pero ni así lo toman en serio
El Borrego Nava, Diego de Erice y Pablo Chagra explotaron contra los habitantes: “Solo Mariana, Gema y Karima se lo toman en serio”
Septiembre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
reto de salvacion.jpg
Famosos
Memo Schutz renuncia a la Salvación a cambio de presupuesto y deja campo libre a Masad y Karina; ¿quién ganó?
Memo fue duramente criticado por Diego de Erice: “es como entrar a la cancha y no querer meter goles”
Septiembre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores