Cynthia Klitbo ruega que NO VOTEN por ella: “Ya me quiero ir de La Casa; soy estrella de telenovelas”

Después de 40 días de encierro, Cynthia Klitbo ya llegó a su límite. Previo al domingo de eliminación del 6 de septiembre, la actriz ha manifestado que ya no quiere seguir en La Casa de los Famosos México.

“Ya me quiero ir. Ya me cansé de estar encerrada. Yo soy estrella de telenovelas... esto de estar viviendo, haciendo quehaceres, limpiando y cocinando no es lo mío”, le dijo en medio de llanto a Yahir y Memo Schutz.

“Los amo, pero a ratos me caen gordos todos”, admitió Klitbo. “Quiero estar en mi casa, ver a mis perros, ver el horizonte. Ahorita me detona todo. Me desespero”.

En el baño, dijo directamente a sus fans que ya se quiere ir, que no promuevan votos.

Cómo ya la mostraron como es, clasista e hipócrita, Cynthia Klitbo le pide a su fandom que ya no vote por ella#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/BRbYB97J13 — Cultura Pop (@_RCulturaPop) September 5, 2026

Durante la fiesta del viernes, Cynthia se sinceró con Ernesto Laguardia: “Ya a estas alturas creo que ya cumplí”.