EXCLUSIVA: Cynthia Klitbo mandó a estudiar a su única hija a Estados Unidos por la inseguridad en México

Aunque Elisa estaba renuente, Cynthia Klitbo decidió que se fuera a vivir y estudiar a Estados Unidos; nos comparte en exclusiva sus motivos.

Los feminicidios y la delincuencia que azotan a México pusieron en alerta a Cynthia Klitbo, por lo que la actriz tomó cartas en el asunto y se llevó a su única hija, Elisa, a vivir a Estados Unidos. La reacción de la jovencita, que está cerca de cumplir 17 años, al principio no fue la mejor, pues la mudanza implicaba dejar muchas cosas atrás, incluso romances y afectos que la han marcado en su adolescencia, pero ahora, según cuenta la artista a TVyNovelas, entiende que su famosa mamá lo hizo por su bien y no por un arranque de desesperación.

“Ahorita yo estoy entre Miami y la Ciudad de México, pero allá están su tío y su nana de toda la vida, Amparito, entonces, aunque no esté yo allá, ella sigue en su hogar; yo voy los fines de semana, y ahora que salió de vacaciones en la escuela se vino dos meses para acá, mientras yo estoy yendo y viniendo. Al parecer, en enero me integro a un proyecto allá, y así andamos”, nos dice la intérprete de icónicas villanas.

“Ahorita las jovencitas comen mucho riesgo”

Según Klitbo, el que su hija se desarrolle en otro ambiente le brinda mucha más tranquilidad: “Es que ahorita las jovencitas en este país corren mucho riesgo y no sabes si van a regresar sanas y salvas, y a pesar de que me siento muy orgullosa de mi cultura, de mi México, la violencia es algo de lo que no me siento orgullosa, y creo que comparto eso con todas las mamás de México que tienen jovencitos en sus casas, corremos el riesgo de que nuestros hijos vayan a la tienda y no regresen, entonces ha sido un esfuerzo muy grande, porque al principio Elisa estaba llorando por México, pero gracias a Dios se acopló; no se quería ir, es su tierra, dejó al novio, pero ahorita ya está muy hecha, ya tiene muchos amigos y valora que tiene otra preparación y más oportunidades para que sea una gran profesionista”.

A pesar de ser madre soltera, Cynthia considera que ha desempañado un buen papel en la crianza de Elisa, pues la jovencita no le ha dado dolores de cabeza: “Nunca le tengo que revisar la tarea a mi hija porque tiene 9.6 de promedio, sólo le reviso las calificaciones a final de año. Es que es una niña muy estudiosa y no tengo problemas con eso. Yo sí fui aplicadita, pero creo que mi hija es más”.

Las altas calificaciones de Elisa hacen muy feliz a Cynthia, aunque la joven le dice que a veces siente que no es suficiente, pues el carácter de la actriz le genera cierta presión. “Soy muy exigente con ella; yo fui criada por un danés y mi mamá tampoco fue mucho de andar abrazándonos, pero mi hija es muy cariñosa y siempre me dice: ‘Es que yo siempre te busco para que me abraces’, y le tuve que explicar que una mamá no nada más abraza, que una mamá tiene que educar, y que sí, soy exigente, pero que no se le olviden todas las mil cosas que hago también. Le he dicho: ‘Te voy a tener que seguir exigiendo porque es mi obligación crear de ti a un buen ser humano, mi amor”.

Una niña “milagro”

Para Cynthia Klitbo, uno de sus sueños más grandes era convertirse en madre a pesar de las diferentes dificultades que enfrentó para concebir. “Es un milagro de la Virgen de Guadalupe, literal. Fui con sobadores, curanderos, acupunturistas, cinco operaciones de matriz, tratamiento para endometriosis, destape de trompas de falopio; bueno, hice de todo por esa niña... Fueron 11 años detrás de ella”, dijo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Luego de mucho esfuerzo, en 2006 al fin pudo tener a su bebé en brazos y se convirtió en la orgullosa madre de Elisa, a quien cada que puede presume con sus seguidores en redes sociales.

“He llorado más en las novelas que en la vida real”

Pero no sólo en la vida real es una madre abnegada, ya que en la ficción, la artista también defiende a capa y espada lo que más ama en el mundo. “En ‘Minas de pasión’, la nueva telenovela que estoy grabando, voy de buena, muy buena. Soy la madrastra de Livia Brito, nuestra protagonista. Hago pareja con Alejandro Camacho ‘El Tigre’, tengo un hijo que primero lo vemos chiquito y luego ya de grande, y soy una mujer que cura, la curandera del pueblo, con hierbas, una mujer muy pegada a la tierra; pertenezco a la única familia funcional en la historia, porque estoy llena de amor.

Al principio tengo un poco de conflicto con mi hijastra, pero es una historia en la que esta familia representa todo lo que es el pueblo, las costumbres mexicanas, el cariño de lo que es una familia latina, que aunque no haya mucho dinero, sí hay una base moral y de amor. Evidentemente nos van a hacer sufrir mucho”, confiesa a nuestra revista.

Salirse del estereotipo de villana que la persiguió por años es algo que le da mucha satisfacción, logrando conectar con la audiencia a través de otros roles que se alejan de la clásica mala de telenovelas: “He sido antagonista desde que tengo 18 años; a los productores les encantó la villana de niña rica, y ya cuando entré a los 40 fue cuando empezaron a confiar en mí para hacer otro tipo de personajes.

Me encanta la idea, y afortunadamente ahorita he tenido la oportunidad de hacer muchos personajes diferentes; hacía mucho que no me tocaba hacer aquí en Televisa una buena. Justamente en la última última novela con Livia (Mujer de nadie) yo le hacía la vida un yogur, y ahora voy a hacer también su madrastra, pero esta sí es buena, aunque no te niego que tengo ganas de hacer una villana bien terrible”.

Trabajar con amigos de toda la vida es otro privilegio que disfruta Klitbo: “Alejandro Camacho ha sido gente que conozco desde que tengo 18 años, fui muy allegada a Rebecca y a él, somos muy buenos amigos, entonces estoy muy ilusionada de que él sea mi pareja en la historia”.

La protagonista de La casa en la playa asegura que ya está preparada para llorar en el proyecto que verá luz el próximo agosto: “He llorado más en las novelas que en la vida real. Lo que pasa es que yo soy llorona, cuando me enojo lloro, no soy de las que gritan, pero sí es cierto que muchas lágrimas nuestras se van en un set, por eso digo que cobro por gota y nada más lloro por personajes. Sí soy llorona, soy de las que veo un perrito callejero y me pongo a llorar, me afectan mucho las cosas del planeta, los niños, soy demasiado sensible a la injusticia, al maltrato animal, a los ancianos, por eso no puedo ver videos en internet de animales maltratados porque no puedo vivir con eso”.

Curiosamente, ella no es de las que se ve en pantalla para autoanalizarse: “Los que hacemos telenovelas es muy difícil que las veamos. Es como si fueras carnicero y llegas a tu casa a picar carne. Entonces, en las novelas que he hecho jamás he tomado referencias de nadie”, finalizó.