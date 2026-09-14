Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Cristian Castro y ‘El Buki’ lanzan indirectas a Carín León: “SÉ DEL ESFUERZO que hacen para llegar acá”

Los cantantes también tuvieron presentaciones en recintos cercanos y aprovecharon para agradecerles a los fans que acudieron a verlos.

Septiembre 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Carin-Cristian-Buki.jpg

Carín León fue vapuleado tras la cancelación de una de sus fechas en el ’Sphere’ de Las Vegas.

Getty Images/Instagram

“Yo sé del esfuerzo que hacen para llegar acá, vuelos, dejar muchas cosas arregladas en casa, permisos, niñeras, y el gasto que implica venir a esta ciudad”.

El pasado 11 de septiembre, Carín León dejó furiosos a miles de fans tras anunciar la cancelación de su concierto en el ’Sphere’ de Las Vegas. Una mala planeación orilló a que de última hora, el sonorense no pudiera llegar al recinto.

La molestia entre los asientes no se hizo esperar. Abucheos, reclamos, gritos y más emociones en contra de León fueron expuestas.

“Por un contratiempo inesperado durante mi traslado, y poniendo siempre por delante la seguridad de todos, lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en ‘Sphere’”, escribía Carín.

TE RECOMENDAMOS: Carín León canceló concierto en Sphere de Las Vegas: ¿Por qué no llegó a su propio show?

Al tiempo, agregaba a su comunicado:

“Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos tratan de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar. Gracias por su paciencia, por entender y por todo ese cariño que siempre me hacen llegar. Nos vemos muy pronto mi gente”.

Pero su palabras sonaron huecas, ya había quedado mal y aunque reprogramaron el concierto para el 15 de septiembre de 2027, y anunciaron un reembolso, lo cierto es que nadie se hará cargo del tiempo, los esfuerzos, los vuelos, los hospedajes, los alimentos, los permisos y un sinfín de condiciones y acciones que tuvieron sus fans para llegar puntuales a su evento.

Cristian Castro y ‘El Buki’ lanzan directas e indirectas contra Carín León

El hijo de Verónica Castro ofreció un concierto también en Las Vegas, y al estar en el escenario emitió un certero mensaje:

“Me da mucho gusto verlos hoy, gracias por no ir a ver a Carín León. A los que ya fueron ayer, los perdono”.

Los dichos de Castro rápidamente provocaron reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios tomaron el comentario con humor y otros compararon las trayectorias.

“Yo fui a ver a Carín León y a Cristian Castro el viernes y me quedo con Cristian Castro mil veces. La voz no se compara”, escribió uno de los usuarios.

Finalmente, Cristian también estuvo de invitado de una de las fechas de Carín.

Por su parte, ‘El Buki’ se grabó en una piscina y ahí envió un mensaje a quienes asistieron a sus conciertos del 11 y 12 de septiembre en Las Vegas.

“Lo único que se me viene a la mente es agradecer a todo el público que ha estado estos dos días en el ‘Dolby Theater’ de Las Vegas acompañándome. Gracias. Yo sé del esfuerzo que hacen para llegar acá, vuelos, dejar muchas cosas arregladas en casa, permisos, niñeras, y el gasto que implica venir a esta ciudad, pero bien vale la pena. Muchas gracias por su cariño, por su preferencia ante tantas opciones que hay Vegas. Mi gratitud eterna. Gracias”, manifestó el michoacano.
Te puede interesar:
wendy guevara y marlon.jpg
Famosos
Aparece el hombre al que Wendy Guevara le compró una camioneta y el enganche de una casa: “Se humilla solito”
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
nominados eliminación 30 de agosto.jpg
Famosos
¿Quién fue el quinto eliminado y cuál fue su reacción en La Casa de los Famosos México?
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia (1).jpg
Famosos
Mariana Echeverría narra por primera vez el drama de perder a su bebé
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
mariana ochoa ernezto laguardia.jpg
Famosos
El día que Mariana Ochoa renunció a Televisa: “Me voy a una televisora más chica”, le dijo a Laguardia
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
jessicacoch-.jpg
Famosos
A Jessica Coch el paso del tiempo no le preocupa y menos la diferencia de edad con su pareja, 9 años menor
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas
victornoriega--.jpg
Famosos
Víctor Noriega decidió cuidarse y nos cuenta cómo logró recuperar su peso después de subir 20 kilos
Agosto 29, 2026
 · 
Grisel Vaca

NO TE VAYAS SIN LEER: Esposa de Carín León intenta justificar cancelación de show y sale peor: “Pecamos de confianzudos”

Y aunque Carín ya ofreció otras de las fechas de su residencia en el imponente ‘Sphere’, lo cierto es que el show que canceló por decidir volver a Hermosillo para celebrar a su hijo no será olvidado por los decepcionados fans y uno que otro cantante.

Cristian Castro El Buki Carin León
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
pablodominguez.jpg
Famosos
Pablo Domínguez, fundador de La Quinta Estación, revela los motivos de su distanciamiento de Natalia Jiménez
Septiembre 14, 2026
 · 
Grisel Vaca
jorgemedina-josicuen.jpg
Famosos
¡Imparables! Jorge Medina y Josi Cuén celebran el fenómeno de “Juntos” con residencia en el Auditorio Nacional
Septiembre 14, 2026
 · 
Nayib Canaán
aldo de nigris (2).jpg
Famosos
Una fan se metió a la casa de Aldo de Nigris y le hizo una escena de celos: “Ya era una cincuentona”
Septiembre 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
la granja vip manelyk rafa mercadante.jpg
Famosos
Manelyk se entera que Rafa Mercadante dijo cosas terribles sobre su cuerpo y lo encara en vivo
Septiembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
Lady-Gaga.jpg
Hollywood
Lady Gaga se convirtió en mamá de su primer bebé; OCULTÓ su embarazo los nueve meses
Sorprenden las imágenes de la cantante, pues nadie sabía que había dado a luz.
Septiembre 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Joanna-Wietrzyk.jpg
Viral
Atleta sufre EL PEOR ACCIDENTE de su vida y gana… aunque deja rastros de materia fecal
La joven australiana no abandonó la carrera, dejando una ola de críticas, pues también perjudicó a sus compañeros.
Septiembre 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juanosorio---.jpg
Telenovelas
Juan Osorio celebra 40 años como productor de 38 telenovelas en la recta final de “Guardián de mi vida”
Con apenas 13 años ya sabía que quería estar detrás de las cámaras; hoy, celebra 40 años como productor y nos cuenta cómo vive esta etapa de éxito en la recta final de Guardián de mi vida, además de la dicha personal que atraviesa con su esposa Eva Daniela.
Septiembre 14, 2026
 · 
Edson Vázquez
la granja vip eliminación.jpg
Famosos
¿Quién fue el primer eliminado de La Granja: Coreañera o Kevin Bicolor? “Ya no quería estar”
El reality show tuvo un momento de tensión
Septiembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores