Cristian Castro y ‘El Buki’ lanzan indirectas a Carín León: “SÉ DEL ESFUERZO que hacen para llegar acá”

“Yo sé del esfuerzo que hacen para llegar acá, vuelos, dejar muchas cosas arregladas en casa, permisos, niñeras, y el gasto que implica venir a esta ciudad”.

El pasado 11 de septiembre, Carín León dejó furiosos a miles de fans tras anunciar la cancelación de su concierto en el ’Sphere’ de Las Vegas. Una mala planeación orilló a que de última hora, el sonorense no pudiera llegar al recinto.

La molestia entre los asientes no se hizo esperar. Abucheos, reclamos, gritos y más emociones en contra de León fueron expuestas.

“Por un contratiempo inesperado durante mi traslado, y poniendo siempre por delante la seguridad de todos, lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en ‘Sphere’”, escribía Carín.

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Al tiempo, agregaba a su comunicado:

“Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos tratan de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar. Gracias por su paciencia, por entender y por todo ese cariño que siempre me hacen llegar. Nos vemos muy pronto mi gente”.

Pero su palabras sonaron huecas, ya había quedado mal y aunque reprogramaron el concierto para el 15 de septiembre de 2027, y anunciaron un reembolso, lo cierto es que nadie se hará cargo del tiempo, los esfuerzos, los vuelos, los hospedajes, los alimentos, los permisos y un sinfín de condiciones y acciones que tuvieron sus fans para llegar puntuales a su evento.

Cristian Castro y ‘El Buki’ lanzan directas e indirectas contra Carín León

El hijo de Verónica Castro ofreció un concierto también en Las Vegas, y al estar en el escenario emitió un certero mensaje:

“Me da mucho gusto verlos hoy, gracias por no ir a ver a Carín León. A los que ya fueron ayer, los perdono”.

Los dichos de Castro rápidamente provocaron reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios tomaron el comentario con humor y otros compararon las trayectorias.

“Yo fui a ver a Carín León y a Cristian Castro el viernes y me quedo con Cristian Castro mil veces. La voz no se compara”, escribió uno de los usuarios.

Finalmente, Cristian también estuvo de invitado de una de las fechas de Carín.

Por su parte, ‘El Buki’ se grabó en una piscina y ahí envió un mensaje a quienes asistieron a sus conciertos del 11 y 12 de septiembre en Las Vegas.

“Lo único que se me viene a la mente es agradecer a todo el público que ha estado estos dos días en el ‘Dolby Theater’ de Las Vegas acompañándome. Gracias. Yo sé del esfuerzo que hacen para llegar acá, vuelos, dejar muchas cosas arregladas en casa, permisos, niñeras, y el gasto que implica venir a esta ciudad, pero bien vale la pena. Muchas gracias por su cariño, por su preferencia ante tantas opciones que hay Vegas. Mi gratitud eterna. Gracias”, manifestó el michoacano.

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Y aunque Carín ya ofreció otras de las fechas de su residencia en el imponente ‘Sphere’, lo cierto es que el show que canceló por decidir volver a Hermosillo para celebrar a su hijo no será olvidado por los decepcionados fans y uno que otro cantante.