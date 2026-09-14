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Karina y Gema le cumplen a sus seguidores y SE BAÑAN JUNTAS en LCDLF mientras todos las espían

Previo a la eliminación del domingo, ‘las arpías’ me metieron a la regadera y lograron que sus compañeros fueran a curiosear lo que pasaba al interior.

Septiembre 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Gema y Karina se bañan juntas en ‘La Casa De Los Famosos México’.

Instagram

“Y yo me voy a bañar sin brasier... ah, no es cierto, compa”.

Karina Torres y Gema Garoa cumplieron la promesa que le hicieron a sus seguidores de bañarse juntas en una de las regaderas de ‘La Casa De Los Famosos México’. Horas antes de que se conociera si continuaban en el reality, desataron la curiosidad de todos al meterse al baño.

Todo comenzó cuando Gema fue nominada por segunda vez ya antes de conocer el resultado de la votación del público, la estrella prometió a ‘La Licenciada’ que, sin importar quien fuera eliminado, ambas compartirían ese momento.

“Si me quedo, nos bañamos el lunes sin falta pase lo que pase”, dijo Garoa a la amiga de Wendy Guevara.

TE RECOMENDAMOS: ‘Ese Pérez’ lame p3z0n de Karina y así cumplen reto TRAS SER SALVADA… y se suma Gema Garoa

Por su parte, Torres respondió con humor: “Y yo me voy a bañar sin brasier... ah, no es cierto, compa”. Finalmente ambas aclararon que se tallarían el cuerpo mientras usaban traje de baño.

Luego, Gema retomó su compromiso: “Discúlpenos que no nos hemos bañado juntas, pero si me quedo en la casa, lo prometido es deuda”.

Sin embargo, este domingo Gema y Karina se metieron a la regadera logrando que todos sus compañeros fueran de curiosos a asomarse a la puerta de cristal.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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NO TE VAYAS SIN LEER: Karina Torres se d3snudó COMPLETAMENTE delante de las cámaras y de sus compañeros en LCDLF

La primera que corrió fue Cynthia Klitbo, quien les dijo: “yo soy voyerista”. Luego, Yahir les tocó la puerta y Memo le siguió para gritarles. Al último, Yahir y Memo cargaron a Ernesto para que gritara, entre risas, por la impresión.

La casa de los famosos 4 Karina Torres Gema Garoa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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