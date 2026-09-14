Karina y Gema le cumplen a sus seguidores y SE BAÑAN JUNTAS en LCDLF mientras todos las espían

“Y yo me voy a bañar sin brasier... ah, no es cierto, compa”.

Karina Torres y Gema Garoa cumplieron la promesa que le hicieron a sus seguidores de bañarse juntas en una de las regaderas de ‘La Casa De Los Famosos México’. Horas antes de que se conociera si continuaban en el reality, desataron la curiosidad de todos al meterse al baño.

Todo comenzó cuando Gema fue nominada por segunda vez ya antes de conocer el resultado de la votación del público, la estrella prometió a ‘La Licenciada’ que, sin importar quien fuera eliminado, ambas compartirían ese momento.

“Si me quedo, nos bañamos el lunes sin falta pase lo que pase”, dijo Garoa a la amiga de Wendy Guevara.

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Por su parte, Torres respondió con humor: “Y yo me voy a bañar sin brasier... ah, no es cierto, compa”. Finalmente ambas aclararon que se tallarían el cuerpo mientras usaban traje de baño.

Luego, Gema retomó su compromiso: “Discúlpenos que no nos hemos bañado juntas, pero si me quedo en la casa, lo prometido es deuda”.

Sin embargo, este domingo Gema y Karina se metieron a la regadera logrando que todos sus compañeros fueran de curiosos a asomarse a la puerta de cristal.

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La primera que corrió fue Cynthia Klitbo, quien les dijo: “yo soy voyerista”. Luego, Yahir les tocó la puerta y Memo le siguió para gritarles. Al último, Yahir y Memo cargaron a Ernesto para que gritara, entre risas, por la impresión.