¿Cómo supo Luis Enrique Guzmán que Apolo no era su hijo? La indiscreción de Mayela Laguna que inició todo

La familia Pinal dio bastante de qué hablar en redes sociales la semana pasada, cuando Mayela Laguna aceptó que las pruebas de ADN confirmaron lo que Luis Enrique Guzmán sostuvo desde hace muchos meses: que Apolo no era su hijo biológico .

Es importante recordar que, aunque Luis Enrique Guzmán adoraba a Apolo y éste convivía de forma muy cercana con la familia Pinal, de un momento a otro lo desconoció como su hijo luego de que se realizara una prueba de ADN en el 2023 que salió negativa, ¿pero cómo surgieron estas sospechas?

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna tuvieron una relación que, aunque breve, estuvo repleta de altibajos que los separaron en varias ocasiones; sin embargo, cuando el hijo de Silvia Pinal presentó a Apolo por primera vez en la televisión en agosto del 2020, las cosas parecían marchar muy bien.

“Me dijo ‘haz lo que quieras, paga lo que quieras, al cabo el niño no es ni tuyo’ ”

Todo cambió en el 2022, cuando se filtraron unos audios inquietantes de Mayela Laguna en los que amenazó a la familia Pinal y, meses después, se desató el escándalo con Apolo cuando Luis Enrique Guzmán reveló que el niño no era su hijo biológico, ¿qué pasó?

Luis Enrique Guzmán habló de este delicado tema en una reciente charla que tuvo para el canal de YouTube de Alan Saldaña, en donde ventiló que fue a la misma Mayela a quien se le “escapó" todo cuando durante una fuerte pelea por dinero le dijo unas palabras reveladoras:

“Yo decido hacerle la prueba al niño cuando ella me aseguró que no era mío, en una llamada precisamente estábamos discutiendo de dinero y me dijo ‘haz lo que quieras, paga lo que quieras, al cabo el niño no es ni tuyo’ ", contó Guzmán.