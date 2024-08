Luis Enrique Guzmán rompió el silencio sobre la paternidad de Apolo: ‘Puedo ser su padrino’

Mientras esperan los resultados de las pruebas de ADN que se le realizaron a Apolo, el hijo de Mayela Laguna, Luis Enrique Guzmán habló acerca de cuáles son sus pensamientos ahora que está a punto de descubrir si el pequeño lleva su sangre. Y es que aunque durante sus primeros meses de vida lo acogió como suyo, conforme pasó el tiempo le surgieron varias dudas respecto a su paternidad.

Luis Enrique Guzmán asegura que podría ser el padrino de Apolo si se comprueba que no es su hijo

El fin de la relación de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán propició que se diera entre ellos una batalla legal que tiene como propósito esclarecer el origen del menor, al que en un principio presentaron como su primogénito, para en cualquier caso, garantizar que se respeten sus derechos y se beneficie de las obligaciones de su padre. No obstante, el hijo de Silvia Pinal no cree que las pruebas deban determinar si lo sigue viendo o no, puesto que ya tiene en mente de qué manera podrían seguir en contacto si resulta que no son familia.

Durante un breve encuentro con medios de comunicación, justo a la salida de los juzgados en los que se llevó a cabo la segunda prueba de ADN de Apolo, Luis Enrique accedió a hablar un poco acerca del tema, revelando que le gustaría mantener el contacto si las pruebas determinan que no llevan la misma sangre.

“Tengo toda la voluntad de ser su padrino, de ayudarlo, de asistirlo para que no se quede desamparado, no quiero que se quede solo. Y si de alguna manera necesita mi apoyo o el de mi familia, yo se lo voy a dar”, aseveró.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna siguen a la espera de los resultados de ADN Instagram

Mayela Laguna contradice las intenciones de Luis Enrique Guzmán con Apolo

En contraste a los dichos y la aparente buena voluntad de Guzmán, Mayela ha expresado su molestia por la forma en que su expareja se ha dedicado a tratarla a ella y a Apolo. Tan solo en la primera prueba, Laguna condenó que Luis Enrique tratara tan mal al pequeño, aún cuando él no tiene la culpa de lo que pasa, por lo que le pidió a través de las cámaras que no lo rechazara si acudía a él.