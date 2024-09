Belinda reaccionó a las ‘burlas’ de Christian Nodal por su caída y le envió un contundente mensaje a su exprometido

Uno de los temas más comentados durante las últimas horas, sin duda alguna, es la estrepitosa caída que Belinda sufrió mientras desfilaba en las pasarelas de Fashion Week Milan. Esto ya que tras dar un mal paso, no logró coordinar sus movimientos y terminó en el piso, un momento que se viralizó y del que incluso Christian Nodal habría hecho mención.

Y es que después de que se difundieran las imágenes de este penoso incidente, el cantante lanzó un comentario bastante misterioso, que para muchos, se trató de una clara burla hacia su expareja. Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, Beli no reaccionó de mala manera, sino que muy a su estilo, dejó claro qué es lo que piensa de esta situación.

La respuesta magistral de Belinda hacia las supuestas burlas de Christian Nodal

Entre los aspectos que distinguen a la personalidad de Belinda, es la ligereza con la que suele tomarse los malos comentarios, pues a lo largo de 20 años de trayectoria, ha aprendido a no “clavarse” con lo que digan de ella, especialmente cuando se trata de cosas que no le benefician. Esta vez no fue la excepción y reaccionó tranquila a su caída París, pues a pesar de que no tenía previsto que esto ocurriera, logró sortearlo con elegancia y recibió el respaldo de varias colegas, como Anitta, que en ese momento se encontraba cerca de ella e inmediatamente acudió a su rescate.

Por otra parte, en redes sociales miles de fanáticos y colegas le aplaudieron la destreza con la que se reincorporó al desfile y le reconocieron el profesionalismo que mostró en todo momento. Aun así, inevitablemente surgieron también algunas burlas, entre ellas un presunto comentario despectivo de Christian Nodal, al que indirectamente respondió.

“Pa los haters, kisses”, escribió la actriz, refiriéndose que solo le envía besos a sus detractores, una declaración que coincidió con las críticas que le llovieron a su exprometido por aparentemente querer sumarse a la ola de opiniones negativas.

Belinda respondió de manera elegante a las supuestas burlas de Christian Nodal Instagram

¿Qué dijo Christian Nodal de Belinda?

Luego de que se hiciera tendencia la caída de la cantante en París, Christian Nodal posteó una historia a través de su cuenta de Instagram, en la que invitó a sus fanáticos a una de sus próximas presentaciones. No obstante, pese a que podría parecer un mensaje normal, la elección de palabras que hizo llamó la atención, pues incluyó una frase en la que dijo “déjense caer”, dejando escapar una pequeña sonrisa.