¡Queman a Luis Enrique Guzmán! Revelan que quiso pagar un trabajo con datos de Alejandra Guzmán

Los escándalos no han dejado en paz a Luis Enrique Guzmán, quien desde hace varios meses está enfrascado en una batalla legal con Mayela Laguna por la paternidad del pequeño Apolo, pleito que ha afectado de una forma significativa a la dinastía Pinal, y ahora un reportero sacó otros “trapitos al sol” en donde hasta Efigenia Ramos, la asistente de la primera actriz, salió embarrada.

De acuerdo con el reportero identificado como “El Lobo”, y quien trabaja para el canal de YouTube Kadri Paparazzi, Luis Enrique Guzmán le encargó una investigación muy fuerte para después quererle pagar con datos sensibles de su familia, ¡entérate!

Fue en una de las emisiones más recientes del programa De primera mano que “El Lobo” exhibió las mañas de Luis Enrique Guzmán durante una charla con Gustavo Adolfo Infante, en donde el reportero reprodujo unos audios que dejaban mal paradas tanto a Alejandra Guzmán como a Sylvia Pasquel:

“Como sigo siento el más chico, el consentido, pues mis hermanas siempre me han tirado”

“Como sigo siento el más chico, el consentido, pues mis hermanas siempre me han tirado. ¡Siempre! Desde que tengo uso de razón”, dijo Luis Enrique en los supuestos audios; asimismo, “El Lobo” ventiló que el hijo de Silvia Pinal contrató sus servicios para después revelarle que no tenía dinero.

¿QUÉ QUERÍA INVESTIGAR LUIS ENRIQUE GUZMÁN?

A decir de “El Lobo”, Luis Enrique Guzmán lo contrató para investigar a Efigenia Ramos debido a que sospechaba que la asistente de Silvia Pinal se robaba cosas y desviaba el dinero de la actriz a sus propias cuentas.

“Cuando acabé de hacerle la investigación y nos citamos, me dijo que no tenía dinero”

La investigación estuvo plagada de peticiones que desagradaron a “El Lobo”: por ejemplo, Luis Enrique Guzmán le dijo que contratara a un cerrajero porque se quería meter a la oficina de Efigenia para registrarla, algo a lo que el reportero se negó. Al final, cuando llegó el día de exigir el pago por su trabajo, se llevó una sorpresa.

“Cuando acabé de hacerle la investigación y nos citamos para enseñarle lo que yo encontré, me dijo que no tenía dinero, que iba a hablar con su hermana, que si por favor me cambia información de su hermana y con eso me pagaba”, ventiló el reportero.

Hasta el momento, ni Luis Enrique o algún otro miembro de la familia Pinal se ha pronunciado acerca de estas explosivas revelaciones que afectaron todavía más a la icónica dinastía, ¿qué opinas?