Mayela Laguna señaló a la dinastía Pinal como la responsable de sus adicciones

Mayela Laguna ya había aceptado anteriormente que sí fue víctima de las adicciones; ahora, la expareja de Luis Enrique Guzmán sorprendió al culpar a la familia Pinal de su consumo de sustancias.

Desde hace varios meses, Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán sostienen una batalla legal por la paternidad de Apolo, el hijo en común de la pareja, debido a que el hijo de Silvia Pinal puso en duda que el niño fuera realmente suyo, lo que ha generado varios cruces de declaraciones entre la mujer y la familia Pinal.

Mayela Laguna aseguró, hace unos días, que a mediados de este mes de enero ya tendrían lugar las pruebas certificadas de ADN que demostrarán, de una vez por todas, si Apolo es hijo de Luis Enrique Guzmán o no.

Mientras esto ocurre, Mayela Laguna no dudó en lanzar fuertes dardos contra la dinastía Pinal en una entrevista para el programa de YouTube del periodista Carlos Alberto, pues además de acusar a la familia de intentar dañar su imagen, también la responsabilizó de sus adicciones.

MAYELA LAGUNA LANZA SERIAS ACUSACIONES CONTRA LA DINASTÍA PINAL

Durante la charla, Mayela Laguna denunció que la familia Pinal ha intentado afectarla en varias ocasiones filtrando audios de ella hablando de sus adicciones, y aunque ella reconoció haber consumido sustancias ilegales, también responsabilizó a la dinastía de haberla inducido a ello.

“Si yo estuve en drogas y todo fue porque me quitaron a mi hijo”

De acuerdo con lo declarado por Mayela Laguna, sus problemas de adicciones comenzaron cuando Luis Enrique Guzmán le quitó a Apolo por varios meses y no la dejaba verlo, lo que le generó una depresión intensa:

“Me lo quitaron durante cinco meses, que ahí fue cuando entré a las drogas, entre él y Alejandra, por sus pantalones, por Silvia Pinal, hasta que tuve que ir a la delegación y (...) luché para que me lo dieran; en ese momento ya me empecé a recuperar”, detalló Mayela, quien dijo, contundente: “Si yo estuve en drogas y todo fue porque me quitaron a mi hijo”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando Carlos Alberto le preguntó si la habían inducido a las drogas a través del consumo, algo que Mayela confirmó, asegurando que “todos” en la familia son adictos:

“Luis Enrique siempre ha probado drogas, igual que Alejandra, igual que toda esa familia”

“Claro que sí. Luis Enrique siempre ha probado drogas, igual que Alejandra, igual que toda esa familia... Ya no voy a hablar de eso”, finalizó Mayela.