¿Cynthia Rodríguez está embarazada? La FOTO que desató los rumores de que espera su segundo hijo con Carlos Rivera

En agosto de 2023, la vida de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez cambió para siempre con la llegada de León, su primogénito, a quien esperaron con mucho amor desde el momento en que supieron que venía en camino. El pequeño sumó a la felicidad que los cantantes venían experimentando en su relación, pues a pesar de que durante años disfrutaron de ser solo ellos dos, para ellos estaba más que claro que sí querían tener hijos y conformar una familia.

Es así que al poco tiempo admitieron que sí les gustaría recibir a otro integrante y darle un hermanito a su bebé, un deseo que si bien aún no definen cuándo podrían materializar, les hace mucha ilusión. Este sentimiento es compartido por sus admiradores, quienes también ansían recibir la noticia de que los cantantes se convertirán en padres nuevamente y se mantienen a la expectativa de cualquier señal que pueda delatarlos, justo como ocurrió recientemente con una serie de imágenes que hicieron sospechar que ya “le escribieron a la cigüeña”.

La FOTO de Cynthia Rodríguez que despertó las sospechas de que está embarazada por segunda ocasión

A través de un post en su cuenta de Instagram, donde constantemente disfruta compartir los mejores momentos de su vida junto a Carlos Rivera y el pequeño León, Cynthia evidenció que los últimos días han sido de absoluta relajación para ella, pues pudo disfrutar de un merecido viaje a la playa. Ahí, aprovechó también para lucir su impresionante figura con un elegante bikini rojo, mismo que llamó la atención por una razón bastante peculiar.

Lo anterior debido a que diversos internautas le preguntaron si está embarazada, pues supuestamente su vientre se ve distinto. Rápidamente la expresentadora de Venga la Alegría quiso evitar las especulaciones y reaccionó a uno de estos comentarios, aseverando que no está a la espera de otro bebé, e incluso bromeó diciendo que “era panza normal”.

Cynthia Rodríguez fue cuestionada sobre su supuesto segundo embarazo Instagram

Sin embargo, estas palabras no convencieron del todo a quienes creen con firmeza que sí es una posibilidad, recordando que cuando anunció el embarazo de León, seguía viéndose sumamente delgada, pues por su complexión no se notó tanto el avance de la gestación. De modo que sigue siendo una duda que parece, ninguno de los dos artistas está dispuesto a responder, al menos no por ahora.

Carlos Rivera reaccionó al llamativo post de Cynthia Rodríguez con un tierno comentario

A pesar de que hizo caso omiso a los cuestionamientos sobre si él y su esposa están a la espera de su segundo hijo, Carlos Rivera sí se manifestó en la publicación donde Cynthia Rodríguez presumió sus recientes vacaciones. “Hermosaaaa”, escribió el intérprete de “Recuérdame”, frase que acompañó con emojis enamorados, delatando que sigue tan cautivado de su pareja como el primer día.