De formar parte de la familia Pinal a vender tostadas: Mayela Laguna sorprendió con su nuevo emprendimiento

Ahora, con la ola de calor que azota a la gran parte de México, no es raro que la población busque opciones frescas para comer, es por ello que Mayela Laguna apostó por un negocio que se antoja bastante lucrativo: la venta de tostadas, ceviche, aguachile y aguas frescas, así como pescado con papas fritas.

Mayela dejó atrás las controversias , y ante la falta de ingresos para cubrir las necesidades del pequeño Apolo, la joven optó por no darse por vencida y echar a andar un emprendimiento de cuyos detalles habló en una charla con Sale el sol.

¿Dónde está ubicado el negocio de Mayela Laguna y cuáles son los precios de sus tostadas? Esto es todo lo que se sabe de esta nueva apuesta.

CONOCE EL NUEVO NEGOCIO DE MAYELA LAGUNA: DESDE TOSTADAS HASTA PESCADO CON PAPAS

En su entrevista más reciente, Mayela Laguna habló de Fish & Chips, un restaurante que acaba de echar a andar y que, por cierto, ya presumió en su Instagram.

“He trabajado desde los 16 años. Me gustan las tostadas porque es muy fácil”

A decir de la ex de Luis Enrique Guzmán , ella ha trabajado desde muy joven, por lo que no le significó ningún problema el emprender de nuevo luego de los problemas que tuvo con la familia Pinal:

“A mí me gusta muchísimo trabajar, he trabajado desde los 16 años. Me gustan las tostadas porque es muy fácil”, expresó Mayela, quien se mostró por otro lado segura de que las pruebas de paternidad le darán a ella la razón acerca del parentesco entre Luis Enrique Guzmán y el pequeño Apolo.

¿DÓNDE ESTÁ EL RESTAURANTE DE MAYELA LAGUNA Y CUÁNTO CUESTA COMER AHÍ?

Fish & Chips está ubicado en el local C del número 1341 en la avenida Revolución, en la Ciudad de México. Los precios, al parecer, son bastante accesibles y convierten en este restaurante en una opción para comer con poco presupuesto: este es el menú.