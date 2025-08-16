Gala Montes va por la victoria: Se enfrenta en pelea de box contra Alana Flores

La carrera de Gala Montes sigue en ascenso, y esta vez será el teatro donde la actriz tendrá la oportunidad de mostrar su música, ya que estará tres fines de semana, a partir del 22 de agosto, como artista invitada en la puesta en escena Lagunilla, mi barrio.
“Me pareció una gran oportunidad, porque ahora estoy muy enfocada en la música. Afortunadamente, después del reality, vinieron muchas propuestas. Ya iba a trabajar con Alejandro Gou antes, pero no se dio. Casi un año después de La casa de los famosos, por fin tengo este proyecto que se acerca a mis sueños. Como artista, es importante seguir lo que quieres hacer. Ahora verán a Gala Montes, no a un personaje. Podrán escuchar mis canciones y me encanta porque es lo que quiero mostrar”, dijo en entrevista exclusiva con TVyNovelas.
Aunque le está yendo muy bien en esta faceta, reconoció que el camino no ha sido fácil:
“Es difícil cambiar de rumbo. La gente me conocía como actriz, pero decidí seguir mi sueño”.
” He perdido el miedo porque entendí que la vida es para ser feliz. Si no tomas riesgos, nunca sabrás si podrías haber tenido éxito. Y hasta ahora, me ha ido increíble”.
“EL BOX REQUIERE NO SÓLO DISCIPLINA, SINO UNA FUERZA MENTAL Y FÍSICA IMPRESIONANTE”
Además de perseguir su sueño en la música, Gala enfrenta un nuevo reto: una pelea de box contra Alana Flores programada para el próximo el 17 de agosto:
“La preparación es agotadora. Nunca me había enfrentado a algo así”.
“El box exige disciplina y una fuerza mental y física impresionante. Mis respetos para todos los boxeadores; ahora los admiro aún más. Cuando me propusieron la pelea, dije que sí de inmediato. “Siempre he sido de retos y tenía curiosidad por saber qué se siente estar en un ring. Claro, después de los primeros golpes, piensas: '¡Ay, Dios! ¿En qué me metí?’. Afortunadamente, usaremos careta, lo que reduce el peligro, pero no el dolor.”, nos contó sobre este gran desafío que ha asumido con valentía por una sola razón: “Cuando me muera, quiero poder decir: ‘Me subí a un ring, estuve en teatro, llené un lunario...’”.
Para Montes, la vida se trata de experiencias, “por eso me atrevo a hacer esto. No quiero llegar al final de mi vida y lamentarme por no haber intentado lo que me apasionaba”, enfatizó.
Gala, aseguró que no sólo participará en la pelea, sino que va por la victoria:
“Quiero ganar. Soy perfeccionista y me entrego al cien por ciento en lo que hago. Entreno tres horas diarias, hago sparring, y estoy segura de que voy a ganar”.
Sin duda, la actriz y cantante está en una gran etapa personal y profesional, situación que atribuye a “la terapia, ya me ha ayudado a superar mis miedos y trabajar en mi perfeccionismo”.