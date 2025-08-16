La Navidad en la que Christian Nodal prometió casarse con Belinda

Tras sus declaraciones en la entrevista con Adela Micha, el pasado romántico de Christian Nodal ha resurgido. Sobre todo la etapa en la que fue novio de Belinda ya que el cantante de regional mexicano hizo algunas declaraciones que apuntan a que también le fue infiel a la intérprete de “Sapito”.

Nodal comenzó por aceptar que es “mujeriego” y que en muchas ocasiones ha caída en la debilidad de enamorarse antes de tiempo.

Al justificar su relación con Ángela Aguilar (que siempre ha estado bajo la sospecha de que comenzó a espaldas de Cazzu), Nodal contó cada uno de sus encuentros desde que se conocieron.

En ese sentido, reveló que se enamoró de Ángela durante la pandemia de Covid, cuando hicieron el dueto que los hizo famosos: “Dime cómo quieres”.

“Fue una relación increíble, fue algo bien bonito, donde nos hacíamos video llamada y nos pasábamos horas enteras, ella cocinando, yo haciendo mis cosas... no nos aburríamos”, contó Nodal.

El detalle es que la pandemia comenzó, en México al menos, en abril de 2021. El dato que ha llamado la atención es que durante ese mismo periodo, Nodal era novio de Belinda: su relación se hizo pública en agosto de 2020 y anunciaron su rompimiento en 2022.

Nodal estrena canción Sony

El día que Nodal anunció que se iba a casar con Belinda

De hecho, en diciembre de 2020 Christian Nodal aseguró en una entrevista con Telemundo que estaba tan enamorado que ya se había comprometido con Belinda.

“Tengo que aprender inglés para hacer colaboraciones con artistas americanos, tengo que casarme y sacar nuevo disco. Sí, casarme”, dijo Nodal al hablar de sus propósitos de Año Nuevo.

Nodal y Belinda tuvieron un romance muy público porque constantemente publicaban historias, fotos y videos de sus encuentros amorosos en viajes, conciertos y fiestas.

Su rompimiento, sin embargo, fue igual de apasionado pero en sentido inverso porque Nodal acusó a Belinda de haberlo utilizado para obtener algunos beneficios económicos.

Un año después de su rompimiento, Belinda respondió a partir de un par de canciones en tono de tiradera: “Cactus” e “Indómita”.

A pesar de la confusión por las fechas, Nodal asegura que es un hombre que termina sus relaciones “antes de enamorarse de otra persona”.