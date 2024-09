Filtran quiénes serán los cuatro finalistas de La Casa de los Famosos México: ¡entérate!

La Casa de los Famosos México celebrará su última gala de eliminación este miércoles

Con la salida de Agustín Fernández este 22 de septiembre , el Team Mar llegó prácticamente intacto a las etapas finales de la competencia; sin embargo, Galilea Montijo aclaró que todavía falta una eliminación más.

Sin duda alguna, la expectativa de que otro competidor salga ha mantenido más que intrigados a los fans, sobre todo porque sólo hay tres opciones ya que Karime Pindter y Gala Montes aseguraron su pase a la final, ¿entonces cuáles son las teorías sobre lo que pasará este 25 de septiembre?

¿QUÉ DICE LA LISTA FILTRADA DE LOS FINALISTAS DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Desde que La Casa de los Famosos México arrancó, se filtraron varias listas con el supuesto orden de eliminación de los concursantes, algunas más exactas que otras; sin embargo, al final el público es el que siempre ha tenido la última palabra con su voto.

La inesperada renuncia de Adrián Marcelo trastocó los planes de más de una persona y es por ello que, en medio de este contexto, salió a relucir en diversas plataformas un nuevo listado de previsiones en el que, supuestamente, Arath de la Torre quedará eliminado del reality; “Mayito”, por su parte, se perfila como el ganador de los cuatro millones de pesos.

PRIMER CIERRE DE VOTACIONES DE FINALISTAS.🏠🌊



Mayito lleva una ligera ventaja antes Karime del 5% por el primer lugar mientras Arath y Gala se discuten el último lugar con un 10% y 8%



¿Quién saldrá este Miércoles? 😧#lacasadeloafamososmx pic.twitter.com/Yq7yE507H0 — Sr. Estudiante (@SrEstudianteOF) September 24, 2024

¡Así es! Aunque no se trata de información oficial, no son pocos los internautas que ya han dado por hecho la eliminación de Arath, uno de los concursantes más queridos de la temporada 2024 debido, en gran parte, a la entrañable amistad que forjó con Mario Bezares , ¡ahora no les perdonan sus tradicionales “cafecitos matutinos”!