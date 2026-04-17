¿Cómo está Paulina Mercado tras el ‘cajazo’ que le dio un invitado y por el que casi PIERDE UN DIENTE?

La presentadora Paulina Mercado sufrió un aparatoso accidente durante la transmisión en vivo de ‘Sale el Sol’. Fue este 16 de abril cuando el consultor, conferencista y colaborador del matutino, Helios Herrera, golpeó a la conductora con una caja de cartón.

Herrera fue invitado para desmitificar el arranque de un emprendimiento, así como explicar las bases para impulsar y mantener un negocio. Para ello, el experto echó mano de unas cajas de cartón con las que abundaba sobre sus puntos y al final de la dinámica había que patear los cubos.

En uno de esos lanzamientos, una caja terminó directamente contra el rostro de Paulina, provocándole un fuerte grito de dolor. Luego, la presentadora se llevó las manos a la boca y salió del foro llorando y pidiendo ayuda a su compañero, el médico Pepe Bandera.

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Ante la sorpresa de todos y sin saber qué hacer, los demás conductores salieron de cuadro para auxiliar a Mercado, mientras el invitado no paraba de ofrecerle disculpas.

Entre los cortes comerciales, Helios se acercó para verificar el estado de su compañera y para volver a ofrecerle disculpas tras el incidente. Finalmente, Paulina aceptó el perdón de Herrera, pues se dijo consciente de que se trató de un accidente y afortunadamente no perdió ninguna pieza dental.

Tras hacerse virales las imágenes, la producción grabó un video para compartirlo con sus seguidores y confirmar que Paulina está en perfecto estado.

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“No pasa absolutamente nada, estas cosas pasan, eres un amigo, no pasa nada. De verdad, estoy perfecto, tengo buen diente. Para la próxima avísanos qué dinámica traes para traer un casco”, dijo.

El momento se hizo viral en las redes sociales y los conductores tomaron con humor lo sucedido tras garantizar que su compañera estaba bien.