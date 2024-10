Paulina Mercado reapareció tras su cirugía por un tumor cancerígeno, ¿cómo está?

Paulina Mercado reapareció con un mensaje para sus fans luego de que fuera sometida a una delicada cirugía para retirarle un tumor cancerígeno de la garganta Sale el Sol?

Como te informamos en TVyNovelas, este lunes 30 de septiembre Paulina Mercado acaparó las tendencias cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que su compañera sería operada de urgencia debido a un problema de salud muy serio, por lo que se ausentaría unos días de sus labores en Sale el Sol.

Durante la transmisión en donde se sinceró acerca del tumor en la garganta que le fue detectado, Paulina Mercado se mostró optimista con la labor de los doctores, aunque dejó una sensación de incertidumbre entre sus seguidores: ¿cómo le fue a la presentadora de televisión tras su operación?

¿CÓMO ESTÁ PAULINA MERCADO TRAS SU CIRUGÍA DE GARGANTA?

Si bien Paulina Mercado continúa con su recuperación en el hospital, sí se ha mantenido muy activa en su cuenta de Instagram con la publicación de fotos y videos que demuestran cuánto amor recibió por parte de sus seres queridos en este momento tan crucial para ella.

“Les cuento que la cirugía fue todo un éxito, me fue increíble”

Por otro lado, los fans de Paulina Mercado que no se pierden sus divertidas participaciones en Sale el Sol se sintieron tranquilos cuando este miércoles, dos días después de la cirugía, Ana María Alvarado contó que su compañera se encuentra muy bien e incluso divulgó un mensaje especial grabado por la conductora.

“Les quiero contar que estoy increíble, me siento súper bien, súper contenta. Súper agradecida con ustedes (...) les cuento que la cirugía fue todo un éxito, me fue increíble”, fue parte del optimista mensaje dado a conocer en Sale el Sol hace unas horas.