Ana María Alvarado desenmascara a Daniela Castro: Asegura que la actriz le hacía ‘bullying’ en la escuela

Recientemente se viralizaron las declaraciones de Danka, hija de la reconocida actriz Daniela Castro, quien confeso en una emotiva entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin los dolorosos episodios de bullying que vivió durante su infancia en la escuela.

La joven actriz que trabaja con su mamá en “Cautiva por amor”, relató las agresiones físicas y psicológicas que enfrentó, marcando un momento difícil en su vida.

“A los 8-9 años sufrí bullying, un bullying fuertísimo. Me metieron al basurero, casi me meten al excusado… La primera vez que fue muy fuerte me pegaron en las piernas, me patearon, y las acusé con la prefecta, las castigaron, les metieron un reporte y todo, pero a la semana me tiraron de las escaleras, me quitaron mi comida y ahí decidí callarme por un año”, narró la joven.

Daniela Castro lloró al recordar el bullying que sufrió su hija

Presente en la entrevista, Daniela no pudo contener el llanto al recordar el sufrimiento de su hija: “Cuando yo me entero de este bullying y me da mucha tristeza porque… a todas las mugrosas, arpías, que se atrevieron a hacerle eso a mi hija…”, dijo la actriz, quien fue detenida por su hija, quien interrumpió con: “No, no no… que Dios las bendiga”.

Pero Daniela Castro hacía bullying, según Ana María Alvarado

A través de sus redes sociales, la periodista Ana María Alvarado relató su experiencia con Daniela Castro, quien -asegura- era la que molestaba a sus compañeras en el colegio.

Daniela se puso muy triste, pero cómo es la vida tal vez a Daniel Castro ya se le olvidó que ella era bully cuando estaba en la escuela y yo lo vi, porque iba en el mismo salón que ella”.

De acuerdo con el testimonio de Ana María Alvarado, Daniela Castro “estaba alcanzando fama con (el programa) ‘Cachún Cachún Rá Rá’ y no saben todo lo que les hacía a las compañeras; era de las que molestaban y si bien tal vez ya pasaron muchos años y lo olvidó, pero cuando te molestan a ti, no se te olvida, o cuando molestan a tus amigas”.

“Yo vi cosas que hacía Daniela y trataba muy mal, nos trataba muy mal, ella ni se ha de acordar que yo iba en la misma escuela”.

“Ella ha de ser un año más grande que yo, porque entró fuera de lo que era su grupo, su generación y nos trataba bien feo. Luego les contaré que hacía, pero lo recuerdo muy bien, ella tal vez ya se le olvidó y miren, ahora le pasa con su hija y le parece injusto”.