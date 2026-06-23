Coco Levy reaparece públicamente para desmentir que “ESTÁ MUY GRAVE” y que “tiene la sangre hecha engrudo”

“A Ariel López Padilla no lo veo desde hace más de 20 años”.

Su excuñado, Ariel López Padilla, emitió tremendos dichos de Coco Levy, asegurando que enfrentaba serio problemas de salud. Enfatizó en que tiene una condición que describió como grave y avanzada.

“Salió la noticia de que el último de los excusados ya también se anda yendo; está con una enfermedad muy grave , el dichoso Coco Levy”, se le escucha decir en un audio que envió en un chat de medios de comunicación.

López Padilla dijo también que el hermano de su primera esposa, la fallecida Mariana, “tiene la sangre hecha engrudo, que ya no oxigena el cerebro”.

Tras sus dichos, el actor y bailarín afirmó que el deterioro de Levy obedece a que, según él, le hicieron daño por décadas. “Después de 30 años de las cosas horripilantes que me hicieron, es muy difícil perdonarlos, pero hay que dejarlos ir; ahora sí que, como dicen, el karma los alcanzó”.

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¡Ariel López Padilla ACEPTA la culpa tras audio filtrado donde habla de su ex cuñado, Coco Levy!#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/eIuUO6gohW — De Primera Mano (@deprimeramano) June 18, 2026

Ante las fuertes palabras de Ariel, Coco ofreció una entrevista a ‘De Primera Mano’ y pidió al público que no se dejen llevar por la información que difundió su excuñado.

“A Ariel López Padilla no lo veo desde hace más de 20 años”.

Al tiempo, cuestionó los motivos detrás de las declaraciones del actor: “No sé qué gana diciendo las cosas que dice. No me sorprenden”.

El productor de televisión fue puntual en decir que “no estuve muy enfermo, que no tengo una condición deferente… cualqueira que quiera confirmar algo de mí, me puede llamar. Estoy perfecto”, concluyó.

¿Cuál es la enfermedad qué padece Coco?

Meses atrás, su pareja, Sussan Tauton, manifestó que Levy había sido diagnosticado con una enfermedad relacionada con la producción excesiva de hemoglobina, una condición que provoca que la sangre se vuelva más espesa de lo normal.

Destacó que estuvo mareado por años antes de recibir el diagnóstico adecuado. Levy se sometió a diversos estudios y tratamientos especializados.

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Aunque la enfermedad ha representado un reto para su salud, el productor ha continuado bajo supervisión médica y seguimiento profesional.