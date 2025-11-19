Christian Nodal sale libre de audiencia: No fue vinculado a proceso pero sigue el pleito legal

Después de más de 12 horas, concluyó la audiencia de Christian Nodal y sus padres al interior del Reclusorio Oriente tras la demanda de la compañía disquera Universal.

La versión oficial, desde un comunicado de Christian Nodal, dice: “Durante la audiencia de más de 14 horas, la autoridad escucho los argumentos de ambas partes y estableció la no vinculación a proceso al no existir un mínimo probatorio en la comisión de delito alguno”.

Estuvimos presentes al exterior del lugar, donde se retrasó el tema legal por más de 6 horas. Nodal se quitó los lentes y habló con la prensa:

“Siempre he creído en la justicia. Todos estamos muy cansados, quiero agradecerles por eso, que fueron pacientes; fue una jornada muy larga. Llevamos aquí 17 horas pero valió la pena”, dijo Nodal.

“Satisfactoriamente no fuimos vinculados. Así como se le dio la oportunidad al abogado de decir que habría 33 documentos falsos, decirles que una jueza ya dictó que no hay vinculación, no hay un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento”.

“Con Universal he hecho cosas increíbles de la mano, quiero pedirles el respeto y el cariño, también la congruencia, que si quieren un artista de mi calibre pa’trás, que hagan un contrato digno y con mucho respeto”, añadió.

Christian Nodal estuvo acompañado de sus padres Cristy y Jaime.

A la salida de la audiencia de Christian Nodal, el cantante comparte que el pleito legal con la compañía disquera, continúa.

“Llegué a una compañía con mis padres, una guitarra y muchos sueños por delante. Una canción que lleva por nombre ‘Adiós amor’, que nos representa como mexicanos, nos dio momentos soñados, muchos recuerdos a todos.

“Y lo que puedo decir es que la justicia existe, todas las veces que se nos ha citado, nunca hemos diferido, siempre nos hemos presentado”.

Comentó que nuevos talentos deben “cuidar lo que hacen, y de ahí en más, son cosas que pasan en la industria”.

“Tenemos una demanda en el Civil, que se la trataron de traer en la penal, de hecho; entonces estamos en la lucha”.