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Captan a Cinthia Aparicio con NUEVO GALÁN a tres meses de su divorcio de Alexis Ayala

La expareja del actor fue vista haciéndose cariños con un misterioso hombre.

Julio 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cinthia-Aparicio.jpg

Cinthia Aparicio fue vista con otro hombre a meses de separarse de Alexis Ayala.

Getty Images/Arturo Gallegos

La exesposa de Alexis Ayala, Cinthia Aparicio, fue vista en compañía de un misterioso hombre, a sólo tres meses de haberse separado del actor, lo que desató rumores de un nuevo romance.

Y es que en las imágenes, el joven que acompaña a Cinthia le da un beso mientras ambos miran y compran muebles.

Aunque hasta ahora no se ha revelado oficialmente la identidad del individuo ni se sabe si pertenece al medio artístico, la pareja fue vista compartiendo cariños sutiles.

TE RECOMENDAMOS: Que Cinthia Aparicio quería TENER TRES HIJOS y Alexis Ayala terminó diciéndole: “No puedo compartir eso”

¿Por qué terminaron Cinthia y Alexis?

Fue a finales de abril de 2026, cuando Ayala apareció en la portada de la revista ‘Caras’ anunciando el fin de su matrimonio con Aparicio luego de tres años juntos. Alexis se sinceró y admitió que había sido ella quien había tomado la decisión de terminar la relación.

@arturogallegosoficial

EXCLUSIVA La actriz Cinthia Aparicio ex esposa de Alexis Ayala ya tiene nueva pareja la encontramos saliendo del cine y después viendo camas nuevas #alexisayala #lcdlfmexico

♬ Rencontre avec Alexandre - Michel Legrand

El actor explicó que respetó la decisión de su entonces esposa y añadió que la separación se dio sin conflictos ni escándalos.

Luego, la actriz reveló que la razón principal del truene es que ella quería convertirse en madre y por la diferencia de edades entre ambos, 28 años, era imposible, pues Alexis tenía claro que no quería más hijos.

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Durante su separación, los dos compartieron constantemente mensajes de apoyo mutuo y de alguna forma mantenían una relación cercana tanto personal como profesionalmente.

Alexis Ayala Cinthia Aparicio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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