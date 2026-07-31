Captan a Cinthia Aparicio con NUEVO GALÁN a tres meses de su divorcio de Alexis Ayala

La exesposa de Alexis Ayala, Cinthia Aparicio, fue vista en compañía de un misterioso hombre, a sólo tres meses de haberse separado del actor, lo que desató rumores de un nuevo romance.

Y es que en las imágenes, el joven que acompaña a Cinthia le da un beso mientras ambos miran y compran muebles.

Aunque hasta ahora no se ha revelado oficialmente la identidad del individuo ni se sabe si pertenece al medio artístico, la pareja fue vista compartiendo cariños sutiles.

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¿Por qué terminaron Cinthia y Alexis?

Fue a finales de abril de 2026, cuando Ayala apareció en la portada de la revista ‘Caras’ anunciando el fin de su matrimonio con Aparicio luego de tres años juntos. Alexis se sinceró y admitió que había sido ella quien había tomado la decisión de terminar la relación.

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El actor explicó que respetó la decisión de su entonces esposa y añadió que la separación se dio sin conflictos ni escándalos.

Luego, la actriz reveló que la razón principal del truene es que ella quería convertirse en madre y por la diferencia de edades entre ambos, 28 años, era imposible, pues Alexis tenía claro que no quería más hijos.

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Durante su separación, los dos compartieron constantemente mensajes de apoyo mutuo y de alguna forma mantenían una relación cercana tanto personal como profesionalmente.