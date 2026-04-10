Cazzu consigue VISA para viajar a EUA con Inti, pero Nodal jura que la “tiene desde el mes de nacida”

“En días llega Cazzu a Estados Unidos y ya le aceptaron la visa a Cazzu para entrar a los Estados Unidos”.

La custodia y la movilidad de la hija de la argentina Cazzu y Christian Nodal dio un giro inesperado, pues supuestamente la intérprete habría logrado obtener la visa estadounidense para Inti. Esto le permitiría acompañarla a su gira ‘Latinaje’.

La resolución migratoria y judicial llega luego de meses de tensiones, negativas y tramites, lo que representa una victoria en la vida personal y profesional de ‘La Jefa’.

La situación migratoria de la hija de los cantantes estuvo en duda por semanas debido a que, según la ley argentina, la autorización de Nodal era indispensable para tramitar la visa y permitir que saliera del país.

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De acuerdo al periodista Javier Ceriani, Christian se habría negado a firmar el permiso reiteradamente, lo que orilló a Cazzu a recurrir de nuevo a la vía judicial, primero para renovar su pasaporte y luego para la emisión de su visa.

“En días llega Cazzu a Estados Unidos y ya le aceptaron la visa a Cazzu para entrar a los Estados Unidos. Cazzu tiene vía libre para ingresar a Miami, su primera parada en los Estados Unidos. Ella e Inti y todo su equipo, su pareja, su novio, por supuesto, el bailarín, si es que ya formalizó. Y bueno, el otro bailarín y el otro, todo lo que el equipo, no sé si vendrá la mamá, si vendrá, obviamente su equipo. Es un tour grande, es un tour fuerte. Mucha gente va a estar aquí trabajando en Estados Unidos de Live Nation, la compañía que la trae. Pero ya me confirmaron que la visa para Cazzu Inti está aceptada”.

Con los documentos migratorios en regla, Cazzu arrancará su ‘Latinaje Tour 2026’ en Estados Unidos, con fechas confirmadas que inician el 23 de abril en Chicago y continúan en ciudades clave como Miami, California, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York y Houston, hasta el 21 de mayo.

Tras la noticia de la victoria de Cazzu, Nodal responde

El equipo legal del cantante aclaró que Inti tiene visa estadounidense desde que era recién nacida, esto lo declararon en respuesta a la polémica sobre su situación migratoria.

“Me habló Alex Jiménez, el de relaciones públicas de Nodal, para decirnos que la niña, Inti, tiene visa a Estados Unidos desde el mes de nacida”, dijo el comunicador Gustavo Adolfo Infante.

Añadió que, según el equipo de Nodal, Inti “tiene todo para salir y que no necesitan de nada para hacer los viajes que la niña necesite”.

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La situación migratoria de Inti se convirtió en tema de debate tras meses de conflictos legales y mediáticos entre Cazzu y Christian Nodal.

De acuerdo con versiones públicas, la cantante habría tenido dificultades para obtener la autorización del padre, un requisito legal en Argentina para tramitar la visa de una menor y permitir su salida del país.