Christian Nodal acusado de bloquear conciertos de ‘Cazzu’ en México: “Si la contratamos nos cancela”

“La gente de Nodal nos está diciendo que si contratamos a ’Cazzu’, nos cancelan las dos fechas que ya tenemos con ellos’. Bloqueando a la mamá de su hijita”.

El cantante Christian Nodal nuevamente está dando de qué hablar, pues el originario de Caborca, Sonora, ahora es acusado de estar “bloqueando” la gira de su expareja y madre de su hija, en México.

A través del programa ‘Siéntese quien pueda’, el periodista Luis Magaña reveló que Nodal evitó de Julieta, madre de Inti, pudiera extender su gira de conciertos ‘Latinaje en vivo’ por diferentes ciudades del país.

‘Cazzu’ tenía varias negociaciones para poder llevar su tour por diversas ciudades y realizar palenques, sin embargo, los contratos casi pagados fueron cancelados por supuestas amenazas de Nodal.

“Primero, ‘Cazzu’ anunció que tiene una serie de presentaciones en México, entonces los empresarios empezaron a buscarla”, dijo el comunicador.

“Entonces, les dieron la cotización, el ‘rider’, las necesidades que tenían, cómo podían enlazarse, porque ‘Cazzu’ va a estar en México, en Monterrey, en Guadalajara... Ya estaba casi todo listo, ya se habían intercambiado incluso las contrataciones, cuando empezó a llegar la feria de las cancelaciones: ‘Pues que esta no, y que esta no, y que esta no’”, detalló Magaña.

Al percatarse de que los contratos estaba siendo cancelados, el equipo de ‘La Jefa’, como se le conoce a la cantante, comenzó a indagar qué pasaba y por qué ya nadie quería contratarla.

El periodista señaló que aparentemente Christian amenazó a los empresarios con romper las negociaciones con ellos si continuaban trabajando con la argentina.

Aunque recalcó que no tiene la certeza de todos los dichos que le filtraron sus fuentes, hasta el momento ni ‘Cazzu’ ni Nodal se han confirmado o desmentido la noticia.

‘Cazzu’ comenzará su tour por México el próximo 14 de octubre con dos presentaciones continuas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, luego continuará por Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla.

Ante las especulaciones sobre el bloqueo que le habría impuesto Christian a la madre de su hija, muchos fanáticos de la intérprete aseguran que creen que es verdad e incluso indican que pudo recibir ayuda de Los Aguilar para que los empresarios mexicanos “echaran para atrás” la extensión del tour.

Y añaden que si fue capaz de prohibir que la pequeña Inti viaje al extranjero con su madre mientras trabaja, es posible que le haya arrebatado sus contratos.