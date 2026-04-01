Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Carlos Villagrán dice que él no anduvo con Florinda Meza: “ELLA ANDUVO CONMIGO”… ¡y la actriz ya le contestó!

El humorista habló sobre la relación que habrían sostenido en sus momentos de gloria.

Abril 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Kiko-Florinda.jpg

Carlos Villagrán destapó detalles de su “romance” con Florinda Meza.

YouTube

“Me preguntaron ‘¿es cierto que usted anduvo con Florinda?’, les dijo que no, ‘Florinda anduvo conmigo’”.

En la más reciente entrega del programa del ‘Escorpión Dorado’, aparece Carlos Villagrán, ‘Kiko’. Ocupando el lugar del copiloto, el actor hizo toda clase de revelaciones, pero las que llamaron la atención fueron las que involucraron a Florinda Meza.

Inicialmente, ‘Kiko’ contó que gracias a su personaje logró conquistar muchos países, pero fueron Argentina y Brasil donde se volvió más entrañable. Y destacó también que de sus compañeros de la vecindad, sólo cuatro quedan con vida y que, entre ellos a la única a la que no le habla es a ‘Doña Florinda’.

El actor de 82 años, se refirió también a la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, lanzada en 2025, y comentó que no es real donde lo muestran como un hombre arrogante que abandonó la emisión porque habría conseguido otro empleo mejor.

“Es mentira, ‘Chespirito’ me sacó del programa porque ‘Kiko’ se le subía con su personaje, por eso me sacó y yo quedé sin trabajo, perdí mi casa. Era mucha la popularidad, por eso me sacaron”, indicó.

Sobre la misma línea indicó que nada del proyecto fue real con respeto a su personaje. “Yo tengo dos cosas, siempre fui humilde y agradecido, y con esas dos cosas nunca te va a faltar trabajo”.

TE RECOMENDAMOS: El brasier que delató la infidelidad de Chespirito: asi se reveló en la final de la bioserie

Sobre su supuesto romance con Florinda Meza, Villagrán externó que ya pasó mucho, “fue antes de los dinosaurios porque ya hasta huele a azufre, fue hace más de 45 ó 50 años.

“Me preguntaron ‘¿es cierto que usted anduvo con Florinda?’, les dijo que no, ‘Florinda anduvo conmigo’”.

Y relató que el amorío comenzó un día en el que Meza le pidió ayuda para ir a buscar su auto al taller donde lo arreglaban, pero al llegar al lugar y encontrar que no estaba listo, le pidió que la acompañara a su domicilio.

“La lleve a su casa a tomar un traguito y ya saben. Pero después ya no la soportaba, le pedí ayuda a ‘Chespirito’”, dijo Villagrán.

Te puede interesar:
Camila-Fernandez.jpg
Famosos
Camila Fernández guardó en secreto que sufrió un EMBARAZO ECTÓPICO: “se me complicó”
Abril 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Martinez.jpg
Famosos
Mauricio Martínez confirma que está libre de cáncer POR QUINTA VEZ: “pensamos era un tumor, al final no lo fue”
Abril 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
samo-camila-.jpg
Famosos
Samo no quiere ser ‘la piedra en el zapato’ de Camila y revela FECHA del FIN del reencuentro
Marzo 31, 2026
 · 
Nayib Canaán
Lyn-May-Aracely-Arambula.jpg
Famosos
Lyn May INDISCRETA cuenta la verdad: ¿A dónde viajaba Aracely Arámbula con sus hijos?
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ximena-Navarrete.jpg
Famosos
Ximena Navarrete borra viaje a Japón con su esposo, el diputado Juan Carlos Valladares con 51 FALTAS al trabajo
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Dalessio-Marichelo.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio responde ante los rumores de SEPARACIÓN con Marichelo; esto es lo que se sabe
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

E insistió en que él no anduvo con ella, sino que ‘Florinda anduvo conmigo’, a lo que ‘El Escorpión Dorado’ le cuestionó sobre la diferencia y también sobre “los minutos” que fueron novios.

“No sé, fueron varios días, pero yo le sacaba mucho a eso porque no me gustaba absolutamente nada… ella sí se clavó gacho conmigo”, manifestó.

Finalmente, contó que la diferencia es que “a mí nunca se me ocurrió andar con ella y a ella sí se le ocurrió andar conmigo”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Florinda Meza asegura que ‘Kiko’ pedía ganar más que ‘La Chilindrina’ y revela cruel apodo que le puso

Florinda Meza le responde…

Tras las declaraciones de ‘Kiko’, Florinda no desaprovechó la oportunidad de contestarle y ante la prensa dijo que “cuando la gente necesita recargarse en alguien lo hace, eso es obvio. Mi vida es mi vida y solamente yo… Dios y yo sabemos lo que es mi vida”.

Sin atacar a su excompañero y supuesto exnovio, manifestó: “¿Qué quieren que diga? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que alguien hablara así de su hermana, de su madre, de su abuela, de su tía? A veces está uno muy desprotegido”, sentenció.

chavo del 8 Kiko Florinda Meza
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
thalia meme tommy mottola.jpg
Famosos
Tommy Mottola pasa frente de la catedral de San Patricio; ¿dijo o no dijo “ahí se casó Thalía”?
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
tatiana.jpg
Famosos
¿Por qué Tatiana nunca ha querido actuar en telenovelas?
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto dalessio (1).jpg
Famosos
El secreto detrás del cuerpo de gimnasio que mostró Ernesto D’Alessio en “Juego de Voces”
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos rata.jpg
Famosos
Habitantes de La Casa de los famosos Telemundo descubren una rata entre la comida del destierro
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
pepe aguiularpeso pluma.jpg
Famosos
Pepe Aguilar se olvida de sus críticas al corrido tumbado y canta con Peso Pluma pero los fans no lo perdonan
El cantante de regional mexicano se presentó como invitado en un concierto de doble P
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia-dalessio-foto.jpg
Famosos
Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”
Azalia Ojeda, ex Big Brother y ex Lady Polanco, no se quedó callada ante la crisis matrimonial de la pareja.
Abril 04, 2026
 · 
TVyNovelas
wendy-nueva-cirugia-.jpg
Famosos
¿Wendy Guevara ya quedó? La líder de Las Perdidas ya presume curvas pero se hará una feminización facial
Ahora que la inflamación cedió y terminó su proceso postoperatorio, la artista reaparece con una silueta que no pasa desapercibida.
Abril 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
OMAR FIERRO.jpg
Famosos
Omar Fierro responde a la acusación de que hizo fraude para ser dirigente sindical de los actores
Las votaciones se realizaron el 28 de marzo y desde ese día surgieron señalamientos contra su planilla
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores