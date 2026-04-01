Carlos Villagrán dice que él no anduvo con Florinda Meza: “ELLA ANDUVO CONMIGO”… ¡y la actriz ya le contestó!

“Me preguntaron ‘¿es cierto que usted anduvo con Florinda?’, les dijo que no, ‘Florinda anduvo conmigo’”.

En la más reciente entrega del programa del ‘Escorpión Dorado’, aparece Carlos Villagrán, ‘Kiko’. Ocupando el lugar del copiloto, el actor hizo toda clase de revelaciones, pero las que llamaron la atención fueron las que involucraron a Florinda Meza.

Inicialmente, ‘Kiko’ contó que gracias a su personaje logró conquistar muchos países, pero fueron Argentina y Brasil donde se volvió más entrañable. Y destacó también que de sus compañeros de la vecindad, sólo cuatro quedan con vida y que, entre ellos a la única a la que no le habla es a ‘Doña Florinda’.

“Es mentira, ‘Chespirito’ me sacó del programa porque ‘Kiko’ se le subía con su personaje, por eso me sacó y yo quedé sin trabajo, perdí mi casa. Era mucha la popularidad, por eso me sacaron”, indicó.

El actor de 82 años, se refirió también a la bioserielanzada en 2025, y comentó que no es real donde lo muestran como un hombre arrogante que abandonó la emisión porque habría conseguido otro empleo mejor.Sobre la misma línea indicó que nada del proyecto fue real con respeto a su personaje. “Yo tengo dos cosas, siempre fui humilde y agradecido, y con esas dos cosas nunca te va a faltar trabajo”.

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Sobre su supuesto romance con Florinda Meza, Villagrán externó que ya pasó mucho, “fue antes de los dinosaurios porque ya hasta huele a azufre, fue hace más de 45 ó 50 años.

“Me preguntaron ‘¿es cierto que usted anduvo con Florinda?’, les dijo que no, ‘Florinda anduvo conmigo’”.

Y relató que el amorío comenzó un día en el que Meza le pidió ayuda para ir a buscar su auto al taller donde lo arreglaban, pero al llegar al lugar y encontrar que no estaba listo, le pidió que la acompañara a su domicilio.

“La lleve a su casa a tomar un traguito y ya saben. Pero después ya no la soportaba, le pedí ayuda a ‘Chespirito’”, dijo Villagrán.

E insistió en que él no anduvo con ella, sino que ‘Florinda anduvo conmigo’, a lo que ‘El Escorpión Dorado’ le cuestionó sobre la diferencia y también sobre “los minutos” que fueron novios.

“No sé, fueron varios días, pero yo le sacaba mucho a eso porque no me gustaba absolutamente nada… ella sí se clavó gacho conmigo”, manifestó.

Finalmente, contó que la diferencia es que “a mí nunca se me ocurrió andar con ella y a ella sí se le ocurrió andar conmigo”.

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Florinda Meza le responde…

Tras las declaraciones de ‘Kiko’, Florinda no desaprovechó la oportunidad de contestarle y ante la prensa dijo que “cuando la gente necesita recargarse en alguien lo hace, eso es obvio. Mi vida es mi vida y solamente yo… Dios y yo sabemos lo que es mi vida”.

Sin atacar a su excompañero y supuesto exnovio, manifestó: “¿Qué quieren que diga? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que alguien hablara así de su hermana, de su madre, de su abuela, de su tía? A veces está uno muy desprotegido”, sentenció.