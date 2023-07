Hija de Carlos Villagrán ‘Kiko’ padece cáncer: ‘Todas las noches pide por mí'

Vanesa Villagrán, quien funge como manager de Carlos Villagrán, Kiko, compartió un emotivo escrito para compartir a sus seguidores de Instagram la batalla que enfrenta contra el cáncer.

“El 6 de Junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mi y mi familia fue muy sorpresivo. vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios, de todo tipo de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla”, dijo la hija de Kiko.

“Aprendí a meditar, hablar con mi cuerpo, cambié mi alimentación y hasta el agua. Era como una pesadilla de la cuál no sabía si despertaría. Sin embargo mi familia completa ha estado al pendiente de mi, mi papá @carlos_kiko1 a distancia diario me habla por teléfono, lloramos pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden”.

Sobre su famoso padre, también compartió: “Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mí. ¡Te amo! Mi mamá @gacholina diario me hace mis jugos de verduras, mi comida, va a buscar todo y me lleva al hospital, al médico, a todo ha estado pegada a mi. Siempre fuerte siempre valiente. Diario me prende una veladora. ¡Te amo!

Vanesa cuenta con el apoyo de su familia. “Mi hermano @gvillagran2021 diario me llama o escribe, se quedó conmigo en el hospital y me habla para ver que se me antoja de comer y preparármelo, me habla cuando me siento perdida y me da ánimos y sigo adelante. ¡Te amo! Mi hija siempre está conmigo, en las noches se va hasta que me ve dormida y a veces hasta masaje me hace, me hace reír y ve películas conmigo. Te amo! Mi gatito Demian, y lucca, primas, mi tías, mi primo Pato, mi cuñada, gracias. De “amig@s” ni hablemos”.

“Hay gente que solo por morbo quiere saber… La gente real jamás se va. La vida te puede cambiar en un segundo, las acciones valen más que mil palabras..!! Quien tiene ganas de verte, hace lo imposible por hacerlo. La salud es lo más importante”, expresó.

“No reprocho nada y estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia, ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y a darle! Todo positivamente, y se que allá arriba donde está mi pequeña Zara me cuida y está conmigo. Si alguien pasa por esto igual puedo aconsejarlos, escucharlos, y ¡darles mucho ánimo! ¡Los amo!”.