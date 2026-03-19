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Captan el DRAMÁTICO momento en el que César Bono casi se ahoga al comer pollo en un restaurante

El incidente encendió las alarmas de sus fans, pues estaba en una transmisión en vivo.

Marzo 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El actor César Bono sufrió un episodio de asfixia mientras comía.

Getty Images/TikTok

El primer actor, César Bono vivió terribles y angustiantes momentos tras sufrir un episodio de asfixia mientras se encontraba en un restaurante en Guatemala. El histrión comía pollo frito mientras era captado por una transmisión en vivo que rápidamente se hizo viral.

El incidente ocurrió hace unos días, cuando el también comediante, disfrutaba de una comida mientras estaba acompañado de uno de sus compañeros. En las imágenes se observa a Bono disfrutaba de sus alimentos en tranquilidad, incluso saluda a las cámaras antes de que la escena cambiara repentinamente.

De acuerdo con los reportes, todo comenzó cuando César ingería una pieza de pollo frito, momento en el que empezó a presentar dificultades para respirar. En cuestión de segundos, el actor mostró signos de asfixia, generando alarma de inmediato entre quienes lo acompañaban.

TE RECOMENDAMOS: César Bono sufre terrible caída y termina con las costillas rotas… pero llega al teatro a dar función

@leticia16501

Cesar Bono el famaoso actor mas conocido como Frankie Rivers casi se ahoga en Guatemala, despues de una filmación de película dirigido por el cantante Walter Villatoro. #Waltervillatoro

♬ Revenge - sofians

Lo más angustiante es que la transmisión continuaba activa, lo que permitió escuchar los gritos desesperados de quienes se percataron que se ahogaba.

Gracias a la rápida reacción de quienes estaban en el restaurante, el intérprete logró ser estabilizado sin necesitar de un traslado hospitalario.

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Aunque los hechos fueron descritos como críticos, finalmente no se reportaron consecuencias graves para la salud de Bono, sin embargo, lo más preocupante es que en últimos años ha enfrentado diversos problemas de salud. Entre ellos resaltan múltiples eventos cerebrovasculares y un infarto que le dejaron secuelas neumológicas, además de hospitalizaciones previas y lesiones recientes.

NO TE VAYAS SIN LEER: La tragedia de César Bono tras sufrir ocho infartos: una mano inmóvil y dolores que no lo dejan dormir

Asimismo, se dio a conocer que don César Bono se encontraba en Guatemala por motivos laborales, ya que participa en un proyecto cinematográfico. Durante su estancia, aprovechó para realizar actividades personales, entre ellas probar la gastronomía local, lo que derivó en este inesperado susto.

César Bono
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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