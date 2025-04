César Bono y el peor dolor que le provocó tiempos de tristeza desde hace 5 años: “Eso no se supera”

Hace cinco años detonó la crisis que lo llevó a la separación de Patricia Castro y ahora nos dice cómo vive sin la mujer de su vida.

En plena pandemia, César Bono sufrió una de las peores decepciones de su vida cuando Patricia Castro, quien había sido su esposa por 30 años, decidió pedirle el divorcio.

Casi un lustro después, el actor aseguró en entrevista con TVyNovelas que han sido tiempos de tristeza, pero siempre con la convicción de que lo malo termina tarde o temprano.

“El divorcio me dolió mucho, fíjate que mis padres se divorciaron y yo había descartado esa palabra de mi vida. Pero mi primer matrimonio, en el que tuve dos hijas, después de 13 años, terminó. Luego, el segundo, en el que tuve dos hijos, mira lo organizado que soy, duró 30 años, y se acabó, no sé qué pasó, quizás fueron las pérdidas que dejó el COVID, las muertes que nos pegaron fuerte”, expresó el comediante a esta publicación.

Según la estrella de Vecinos, “eso no se supera, cuando pierdes un amor lo pierdes para siempre, sea por la muerte o por una separación, no estaba en mis planes divorciarme, pero así sucedió”.

Sin embargo, Bono dejó claro que ella siempre ha estado ahí, apoyándolo las veces que ha enfrentado problemas de salud que lo han llevado al hospital. “Como dice Rubén Blades en su canción: ‘la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida’, así pasa en la vida, lo importante es seguir adelante mientras el corazón esté palpitando”.

Aunque ha hecho todo lo que ha querido, el actor recalcó que tiene un pendiente antes de morir. “A mí me falta la seguridad de que mis hijos sean más felices que yo. Nunca me gané un Oscar, ni deseo ganármelo, no me robé millones de dólares, estoy muy contento con mi vida. A mí me quiere el público y eso me da satisfacción”.

ntre rumores de muerte que han circulado en redes, el artista afirmó que a estas alturas se ríe y tiene claro que en algún momento le llegará su hora, pero prefiere seguir entre los vivos, disfrutando de su mayor pasión: la actuación.

DEFENDIENDO AL CAVERNÍCOLA

Este año, el monólogo cumple 24 años en cartelera y de acuerdo con Bono, cada función es distinta.

“Yo tuve problemas cardiovasculares que afectaron mi movilidad, los infartos me dieron duro, pero gracias a Dios el cerebro me funciona perfectamente y eso me permite seguir trabajando, haciendo teatro, televisión, cine, como lo hago desde hace 58 años. Lo único que no hago es show de cabaret porque ese concepto ya desapareció, pero lo disfrutaba mucho en sus tiempos”.

El intérprete recordó que el primer ataque al corazón sucedió en plena Copa Mundial de Fútbol 2010, cuando estaba a punto de entrar a una grabación, ahora depende de medicamentos para mantenerse estable. “Es que luego me dieron ocho en el cerebro, ahora me tomo ocho pastillas que no pueden fallar y a veces es un poco más si hay dolores o malestares”, puntualizó.

Desde su perspectiva, las condiciones de la televisión actual son difíciles, pero él agradece contar con el respaldo del público. “Cada vez hay más canales en televisión, más plataformas y cada vez se dividen las opciones, antes había un sólo televisor en la sala para toda la familia, ahora en cada recámara tienen pantalla, pero lo mejor es que todos sintonizan a la vez Vecinos, porque es un programa con ese corte familiar, que hace reír a chicos y grandes”.