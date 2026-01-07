César Bono sufre terrible caída y termina con las costillas rotas… pero llega al teatro a dar función

“Vine a trabajar. Que chingu* a su madr* el ISSSTE, el IMSS, el Inglés, el Ángeles”.

El actor y comediante César Bono sorprendió a los medios de comunicación al aparecer en el Nuevo Teatro Libanés para dar función, luego de haber sufrido una terrible caída por la que resultó con las costillas rotas.

Bono, de 75 años, indicó que días antes de Navidad sufrió el accidente, sin embargo, se negó a dejar de trabajar a pesar del intenso dolor que tiene. “No, una ching*da. Vine a trabajar”, externó.

“Estoy acostadito y muevo uno de los pies y me duelen las ching*das costillas y digo yo: ‘¿Qué ching*dos tiene que ver mi pie con las costillas?’ (...) Ay, ay, ay, cómo me duele”, dijo el comediante intentando comprender los malestares que presenta.

El protagonista de ‘Defendiendo al cavernícola’ explicó que “el baño está hecho de granito y ching* a su madre (se cae) su compañero (yo). Se lo dije solito: ‘Ah, qué putaz* me di’”, comentó entre risas, haciendo referencia al famoso meme que él mismo protagonizó años atrás.

Pese a tener comprometidas las costillas sexta y séptima del lado izquierdo, Bono bromeó sobre su estado de salud y aseguró que, a pesar del dolor, busca seguir trabajando sin tener que ir al hospital. “Vine a trabajar. Que chingu* a su madr* el ISSSTE, el IMSS, el Inglés, el Ángeles”, dijo, dejando claro que enfrenta su recuperación con ironía y buen ánimo.

El intérprete de ‘Frankie Rivers’, de ‘Vecinos’, recordó que no es la primera vez que trabajaba lesionado. Narró que en otra ocasión terminó una función pese a haberse ido “contra el público” tras una caída. “Me levanté, me subí y acabé la función”, señaló.

También relató un episodio previo con el codo roto, el cual sí requirió estudios médicos, sin embargo, sobre acudir a hospitales, fue tajante y con firmeza dijo: “No, yo no voy a los hospitales. Que chinguen a su madr*”.

Don César Bono hizo un recuento de sus problemas de salud y contabilizó ocho infartos cerebrales, mismos que le provocaron pérdida de movilidad, además de haber padecido COVID-19 y otros padecimientos que lo han alejado del teatro y la televisión.

El histrión, pese a sus dolores, ofreció su primera función del año de la obra ‘Defendiendo al cavernícola’ y consiguió que el público riera de principio a fin, hasta llevarse una ovación de pie.