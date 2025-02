La tragedia de César Bono tras sufrir ocho infartos: una mano inmóvil y dolores que no lo dejan dormir

El mítico actor y comediante mexicano, que se convirtió en todo un referente del Cine de Ficheras y conquistó a las nuevas generaciones con su papel de “Frankie Rivers” en la serie “Vecinos” , aceptó que sus problemas de salud se incrementaron con el paso de los meses y ahora los dolores son tan insoportables que en ocasiones ni siquiera puede dormir.

César Bono se mostró dispuesto a trabajar en la actuación hasta donde sus fuerzas se lo permitieran, y tal parece que ahora ya le llegó el momento de decirle adiós a su carrera; de hecho, el intérprete es tan consciente de su situación que contempló la posibilidad de irse a vivir a la Casa del Actor con el fin de no ser “una carga” para su familia: ¡entérate de sus declaraciones completas!

¿POR QUÉ LA MANO IZQUIERDA DE CÉSAR BONO QUEDÓ INMOVILIZADA?

Hace unas horas, César Bono apareció en silla de ruedas durante un encuentro reciente con medios de comunicación que fue retomado por programas como “Sale el Sol” y el canal de YouTube “delarosatv"; durante su charla, el actor aceptó que debido a los ocho infartos que sufrió a lo largo de su vida su mano izquierda quedó totalmente inmóvil.

“Mis dolores, que son muchos, quiero que sepan que son muy desgastantes”

Bono estaba ilusionado con la posibilidad de recuperar el movimiento con sesiones de terapia; lamentablemente, hace poco el actor enfrentó la desoladora realidad: “Mi mano esta, la izquierda, está espástica. Ya me dijo la terapeuta que ya no hay nada que hacer (...) ahora sí que se murió antes que yo, eh”, declaró el famoso con su peculiar sentido del humor.

Por otro lado, el comediante también compartió cómo afronta los dolores que sufre todos los días y que, reveló, se vuelven especialmente insoportables por la noche al grado de que no puede dormir bien.

“Mis dolores, que son muchos, quiero que sepan que son muy desgastantes. Yo llevo una vida, digamos, normal (...) durante el día es molesto, pero en la noche ya son dolores fuertes”, aceptó.

¿CÉSAR BONO SE IRÁ A LA CASA DEL ACTOR?

Hasta ahora, César Bono ha podido arreglárselas para conservar su independencia y realizar sus actividades cotidianas como bañarse solo y vestirse; sin embargo, también es consciente de que en algún momento requerirá del apoyo de otra persona y, por ello, tal vez se vaya a vivir a la Casa del Actor a pasar sus últimos años.

“Les voy a ser franco (…) sí lo pensé (vivir en la Casa del Actor), no por la cuestión de que me mantengan en cuanto a los alimentos, sino por no darle lata a la familia”, reconoció el intérprete quien ahora valora su independencia más que nunca.