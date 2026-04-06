Caos en concierto de Edén Muñoz en Acapulco: SE DESATA pelea y una mujer muere tras caer de 8 metros de altura

El pasado fin de semana, se llevó a cabo un concierto del cantante Edén Muñoz en la Arena GNP de Acapulco, sin embargo, el evento estuvo marcado por el caos y la muerte. Y es que una mujer cayó desde las alturas, aproximadamente 8 metros, además de registrarse una riña entre asistentes.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Viridiana ’N’, de 44 años de edad, originaria de Chilpancingo, y quien había acudido al espectáculo acompañada de su esposo.

TE RECOMENDAMOS: El día que Tábata Jalil hizo un ‘Pedrito Sola’ y se equivocó de marcas en pleno comercial

Según reportes preliminares, el accidente ocurrió cuando la mujer resbaló presuntamente con una lata de aluminio, lo que provocó que cayera desde la zona Platino varios pisos abajo del recinto. Luego del percance, se confirmó el deceso en el mismo sitio.

Al tiempo, en otra zona del mismo concierto, varios usuarios en redes sociales difundieron videos en los que se observa una pelea entre asistentes en las gradas, mientras Muñoz entonaba el tema ’Si te pudiera mentir’.

Otra tragedia más en el concierto de Edén Muñoz!



Autoridades ministeriales confirmaron el fallecimiento de Viridiana "N", de 44 años, quien perdió la vida tras caer desde una altura de 8 metros durante la presentación de Edén Muñoz.



Según los primeros reportes, la mujer resbaló… https://t.co/T5YgjfTeJU pic.twitter.com/sj6a1C3ANx — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 5, 2026

En las imágenes se observa cómo un grupo se enfrenta entre golpes, empujones y patadas, lo que generó tensión entre el público.

Testigos gritaron a la seguridad del lugar para que intervinieran y pedían que los involucrados fueran retirados del evento.

NO TE VAYAS SIN LEER: Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”

Se dieron hasta con la silla!!!



🎤 Riña en concierto de Edén Muñoz en Acapulco, Guerrero.



👮 Guardia Nacional intervino en la Arena GNP para controlar la pelea entre asistentes. #Acapulco #EdénMuñoz #Nacional pic.twitter.com/6bwULd7pi6 — Crónica NLD (@CronicasLDN) April 5, 2026

En otro momento del clip se observa que el presunto responsable que desató la riña fue retirado del recinto por elementos de seguridad, con apoyo de la Guardia Nacional.